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Rober González denuncia que le han "reventado la puerta" y han hecho pintadas en su casa: "Hay niños que tienen miedo, no beneficia a nadie"

Rober González denuncia que le han "reventado la puerta" y han hecho pintadas en su casa: "Hay niños que tienen miedo, no beneficia a nadie"

Rober González ha denunciado públicamente en rueda de prensa que esta pasada noche le han "reventado la puerta de su casa" y le han hecho pintadas en su domicilio, aunque no ha sido el único caso ya que los domicilios de otros futbolistas blanquillos han amanecido con pintadas y también se vio afectado el consejero Juan Forcén. Un sector del zaragocismo apedreó el autobús del equipo a la salida del estadio. Todo ello a escasos tres días de que el Real Zaragoza se juegue la vida en Valladolid.

| etiquetas: rober gonzález , futbol , zaragoza , ataque , pintadas , casa , liga
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3 comentarios
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Chinchorro #1 Chinchorro
Yo no entiendo cómo se consiente un deporte con una afición tan violenta.
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ipanies #3 ipanies
La extrema derecha cheposa está on fire!!!! Se sienten fuertes porque los aragoneses le hemos dado el gobierno otra vez a la organización delictiva y los fachas.
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manuelmace #2 manuelmace
Solo querían darles ánimos en sus casas de cara al partido final donde se juegan la permanencia.
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menéame