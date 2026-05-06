Rober González denuncia que le han "reventado la puerta" y han hecho pintadas en su casa: "Hay niños que tienen miedo, no beneficia a nadie"

Rober González ha denunciado públicamente en rueda de prensa que esta pasada noche le han "reventado la puerta de su casa" y le han hecho pintadas en su domicilio, aunque no ha sido el único caso ya que los domicilios de otros futbolistas blanquillos han amanecido con pintadas y también se vio afectado el consejero Juan Forcén. Un sector del zaragocismo apedreó el autobús del equipo a la salida del estadio. Todo ello a escasos tres días de que el Real Zaragoza se juegue la vida en Valladolid.