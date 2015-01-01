edición general
Roban 70.000 euros en cobre del estadio del Real Valladolid

Estaba destinado a la renovación de la acometida eléctrica del estadio y los Campos Anexos, por lo que no corre peligro la disputa del partido contra el Ceuta Los ladrones cortaron el cable con un hacha, engancharon el extremo a un coche y tiraron hasta hacerse con la mayor cantidad posible Las sospechas recaen en una banda itinerante.

Pertinax #2 Pertinax
Sabotaje del Sporting. Fijo.
#3 cocococo *
No digo nada para que no me pongan un strike en un país democrático con libertad de expresión.
#6 La_Conquista_Del_Mundo
#3 Comando G ?
#8 sald64059
#6 creo que se refiere a gitanos.
Precisamente acabo de volver a ver todas las de perros callejeros y resto de cine kinki ( casi todas, hay algunas que son demasiado chungas). Pobretica etnia repudiada .
Connect #1 Connect
¿Y esto del cobre cuando se solucionará? De verdad no hay manera? Los daños que se crean son graves. En las lineas de tren es que son miles de personas afectadas.
awezoom #4 awezoom
#1 pues supongo que podrían intentar multar a lo bestia al que compre ese cobre. Si nadie lo compra, nadie lo vende.

Yo entiendo que un chatarrero te puede comprar el cobre de viejos electrodomésticos que has recogido por ahí. Pero si le traes decenas de miles de euros en cables… vamos:..
#7 mr._cortimer
#4 lo cortan a trozos, y lo van vendiendo poco a poco en varios sitios, no serviría de nada...
