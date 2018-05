Rivera rechaza la moción de Sánchez

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

El camino de Albert Rivera no pasa por Pedro Sánchez, ni tampoco por Mariano Rajoy. Ciudadanos no apoyará la moción de censura que tiene en mente el líder del PSOE. El partido naranja no estará en ningún acuerdo de geometría variable en el Parlamento que incluya a Podemos o los separatistas. En este punto, no hay dudas. Rivera tiene alguna más sobre cómo gestionar a partir de ahora su relación con el PP. Su intención es soltar las amarras que todavía le unen a Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel.