La revolución de los hermanos Graco: el pueblo contra los ricos en la Antigua Roma

Los Gracos entraron en la historia de Roma por la puerta grande, al ser nietos de Escipión el Africano y miembros de una de las familias más ricas y respetadas de la ciudad. Cuenta Plutarco que su madre Cornelia les educó para que fueran “valientes frente al enemigo, justos al tratar con otros pueblos, rectos en los cargos públicos y austeros en los placeres”, por lo que al contemplar el desastroso estado de la República Romana no es de sorprender que se convirtieran en revolucionarios.

La apropiación del Estado por los patricios y los ricos fué lo que permitió que conservadores como los hermanos Graco intentaran un cambio, muy poco revolucionario, en la manera de repartir (no de propiedad) las tierras que eran del Estado. Ya se sabe como acabó esto, muerto el perro no se acabó la rabia, revolucionarios de verdad llegaron al poder, dictadores, empobrecimiento, fin de la República.
