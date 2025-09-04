La revolución cultural de Donald J. Trump

¿Está Trump haciendo lo mismo que Mao? Le pedimos a uno de los mayores especialistas en la Revolución Cultural China que analizara seriamente una analogía. El resultado es perturbador. En ambos casos, se trata de una especie de golpe de Estado perpetrado por un líder contra el sistema político del que era el máximo dirigente, un autogolpe. Por otra parte, el segundo mandato de Trump insiste más que el primero en las cuestiones ideológicas; el término «revolución cultural» es incluso utilizado directamente por sus asesores.
| etiquetas: trump , mao , maga , woke , revolución cultural , ee.uu. , china , autogolpe