Retomamos nuestro concurso semanal de Microrrelatos

Empezamos el año retomando nuestro concurso semanal de microrelatos en Menéame. El tema con el que empezamos de nuevo es PROTESTA.

Os dejamos por aquí un recordatorio de las bases: blog.meneame.net/2025/01/09/concurso-semanal-de-microrelatos/