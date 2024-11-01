Reseña de Okinawa, el viento habla, de Susumu Higa

«Okinawa, el viento habla» es una de esas novelas gráficas que golpean al lector desde la primera página. Publicada en España por Reservoir Books, esta obra del mangaka Susumu Higa nos sumerge en uno de los episodios más devastadores de la Segunda Guerra Mundial: la batalla de Okinawa. A través de un conjunto de historias profundamente humanas, el autor ofrece un relato descarnado sobre el sufrimiento de los civiles atrapados entre dos ejércitos y sobre las complejas relaciones entre Okinawa y el resto de Japón.