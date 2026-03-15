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República de Cospaia, el estado que nació por error

República de Cospaia, el estado que nació por error

Hay muchas maneras por las que un país puede llegar a existir. Generalmente a través de procesos de siglos, guerras, revoluciones, pactos y tratados internacionales. Pero hay otros países que aparecen simplemente por pura casualidad. Y es fue el caso de la República de Cospaia, un pueblecito italiano que durante más de cuatrocientos años existió sin que nadie le molestara, y que apareció por un error de interpretación en un tratado internacional. Uno de los estados más pequeños, más extraños y probablemente más absurdos de la historia humana.

| etiquetas: república , cospaia
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1 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Tenía forma de una serpiente boa que se había comido un elefante.  media
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menéame