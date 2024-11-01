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De la represión en Cuba al exilio en España: así opera el régimen contra la disidencia | Abraham Jiménez Enoa

De la represión en Cuba al exilio en España: así opera el régimen contra la disidencia | Abraham Jiménez Enoa

Yo, hijo y nieto de militares y obreros militantes del Partido Comunista, creía que no existía la Seguridad del Estado, la policía secreta que sostiene al régimen cubano. Es una exageración, una leyenda, un mito, un cuento de los contrarrevolucionarios, pensaba. Hasta que me gradué de Periodismo en la Universidad de La Habana y quise ser periodista en un país donde por ley existe un único partido político que dirige todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio, todas las revistas, todos los periódicos, el único marco legal...

| etiquetas: cuba , disidencia , exilio , periodismo , libertad de expresión , dictadura
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2 comentarios
5 0 2 K 32 politica
javierchiclana #2 javierchiclana
Me fascina como la mayoría de los que defienden a las dictaduras "socialistas", librepensadores y contestatarios, probablemente allí serían carne de prisión o exiliados.
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Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
El agua moja.
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menéame