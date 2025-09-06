edición general
"Se repiten muchísimo los chistes": el primer archivo digital del humor oral en español

¿Sabías que existe un archivo de chistes en español? Y no me refiero a los libros que comprábamos de pequeños para hacer reír a la familia. Doina Repede, profesora de la Universidad de Granada, ha recopilado y creado el primer registro digital del humor oral de los últimos 120 años. En total ha reunido más de diez mil chistes, monólogos y sketches con el objetivo de analizar cómo ha cambiado nuestra forma de reír. Para lograr este análisis, Repede ha combinado la lingüística, la historia cultural y la arqueología tecnológica bajo el nom

Oktarr #2 Oktarr
(Bien podría la autora del artículo enlazar o mencionar siquiera el nombre del corpus).
humcor.snlt.es/
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Ufff se me ha venido aquel infame programa de pocos años atrás ¿Quién se ríe ahora?
