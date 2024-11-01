Renfe canceló cercanías siete horas antes del Cecopi el día de la Dana

Renfe suspendió la circulación de trenes en la red de Cercanías desde bien pronto, mucho antes de que a nivel autonómico se convocara la reunión de emergencias, el Cecopi, iniciada a las 17h de la tarde. En el caso de la compañía ferroviaria, las primeras cancelaciones se produjeron a las 9.37h de la mañana, más de siete horas antes de que diera comienzo el encuentro de los máximos responsables de emergencias.