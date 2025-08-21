Reivindicando el cine de los 80: Los señores del acero

Siglo XVI. El mundo transita de la Edad Media a la Edad Moderna. La época perfecta para que el director Paul Verhoeven (Robocop) se dé un baño de sus mayores obsesiones: violencia, sexo, lujuria, traiciones, acero, tortura… y sangre. Todo un espectáculo rodado íntegramente en España, coproducido entre Estados Unidos, Holanda y España y protagonizado por todo un icono del cine como es Rutger Hauer (el inolvidable Nexus 6 de Blade Runner) y que, pese a su fracaso en taquilla, abrió a Verhoeven las puertas de Hollywood. Vamos al lío...