edición general
5 meneos
77 clics
Reivindicando el cine de los 80: Los señores del acero

Reivindicando el cine de los 80: Los señores del acero

Siglo XVI. El mundo transita de la Edad Media a la Edad Moderna. La época perfecta para que el director Paul Verhoeven (Robocop) se dé un baño de sus mayores obsesiones: violencia, sexo, lujuria, traiciones, acero, tortura… y sangre. Todo un espectáculo rodado íntegramente en España, coproducido entre Estados Unidos, Holanda y España y protagonizado por todo un icono del cine como es Rutger Hauer (el inolvidable Nexus 6 de Blade Runner) y que, pese a su fracaso en taquilla, abrió a Verhoeven las puertas de Hollywood. Vamos al lío...

| etiquetas: cine , verhoeven , hauer , aventuras
5 0 1 K 31 ocio
3 comentarios
5 0 1 K 31 ocio
Imag0 #1 Imag0
La vi hace mil años, seguramente hoy me gustaría más.
0 K 15
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
¿Ese cartel es el original? Parece de los que hacen ahora para todo, una composición con los personajes en tonos naranja y azul o_o
0 K 10
#3 malditopendejo
Peliculón
0 K 7

menéame