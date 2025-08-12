Reivindicando el cine de los 80: Rebeldes

Solo el gran FRANCIS FORD COPPOLA puede presumir de dirigir una película con un reparto plagado de jóvenes promesas que con los años se convertirían en estrellas de Hollywood (con más o menos suerte, eso sí). Y no es moco de pavo, porque ahí están los por aquel entonces prácticamente desconocidos PATRICK SWAYZE, RAPLH MACCHIO, TOM CRUISE, EMILIO ESTÉVEZ, ROB LOWE, C. THOMAS HOWEL, MATT DILLON y DIANE LANE. Rock and roll, cervezas, pitillos, gomina, chupas vaqueras, navajas, magreos en los autocines y peleas callejeras. Vamos al lío...
| etiquetas: rebeldes , cine , coppola , cruise , swayze