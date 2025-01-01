edición general
La reintroducción de grandes herbívoros, clave para combatir incendios

La reintroducción de grandes herbívoros asilvestrados, como los caballos salvajes, las vacas o los bisontes, permitiría combatir los incendios forestales que asolan estos días el país e impulsar el turismo para revitalizar los pueblos de la España vaciada. En el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales y mientras gran parte de España arde, el pionero del periodista ambiental y escritor Benigno Varillas ha planteado a EFEverde la importancia de recuperar a los grandes herbívoros y el desbroce natural para controlar las llamas.

cocococo
Hace falta más cabras en el monte y menos cabrones en los despachos.
kastanedowski
#1 Correcto, mas cabras y menos cabrones!
Imag0
Con la de furtivos en esos lares que hay no sé yo si va a servir de mucho.. los hay que incluso se jactan de matar vacas en el monte, puñeteras vacas.
cocolisto
A todos los políticos incompetentes del PPvox había que enviarlos a pastar.No habría campo.
Pitchford
#7 Lo de tener que controlar las poblaciones de grandes herbívoros asilvestrados con lobos o con cazadores no lo veríamos hasta el 2050 por lo menos. Tendrían que reproducirse primero.
Pitchford
#9 Pues no sé si más o menos que los 36.000 accidentes de tráfico con animales con consecuencias del año pasado, la mayor parte con jabalíes. La población de jabalíes podría bajar si los montes estuvieran más limpios gracias a los grandes herbívoros. En cualquier caso, creo que en el futuro casi todas las carreteras con tráfico significativo se vallarán por seguridad, instalando pasos para los animales salvajes.
Pitchford
No requieren subvenciones, alimentan a los lobos sin que nadie proteste y con el tiempo podrían llegar a ser cazados de forma regulada como fuente de carne de alta calidad.
sotillo
#2 Esto es muy peligroso, me gustaría saber cuantos accidentes de tráfico se provocarán por estos animales sueltos , prefiero cabras y ovejas, incluso vacas y si de verdad quieren hacer algo mirar cuánto constaría facilitar la vida a los pastores o ganaderos y que no puedan tener los mismos derechos que el resto de trabajadores
Tunguska08Chelyabinsk13
¿La reintroducción de animales domésticos? :shit:
sotillo
#7 Y que causan incendios por intereses
Fumanchu
Meter grande herbívoros implica meter grandes carnívoros, estamos dispuesto como sociedad?
Veelicus
#4 No necesariamente, tu puedes habilitar los bosques publicos para que los cabreros o gente con ovejas de la zona puedan entrar de manera gratuita, con eso ya estaria mucho avanzado, y esto que te digo ya se hace en algunos pueblos, curiosamente no se sabe nada de ellos porque... no arden.
Fumanchu
#6 Mi pueblo era de cabreros, unos 50 en una población de 200 personas, hoy hay uno, no da para más, este año ha sido un pueblo muy afectado por los incendios y hablaban de meter animales para caza manteniendo las poblaciones con cazadores, sigo pensando que si haces eso tienes que meter depredadores, para que el bosque este equilibrado, los cazadores son garrulos que dejan metales pesados por el monte.
powernergia
#6 Solo falta que encuentres a esos cabreros que les interese hacerlo.

Y por supuesto con subvenciones, si no es inviable.

#4
Pitchford
#4 Los lobos no han matado a nadie desde tiempos inmemoriales. Todos los años mueren decenas de personas ahogadas. Estamos dispuestos a seguir bañándonos como sociedad?
Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Meter grandes herbívoros no implica nada de carnívoros. En todo caso, con dejar de dar por culo a lobo ya tienes el control de los herbívoros. Ahora bien, la sociedad seguramente quiere, el que no querrá es el que quiere dejar pastando animales en el monte, sin vigilancia. Pero ese no es la sociedad, es una minoría.
