La reintroducción de grandes herbívoros, clave para combatir incendios

La reintroducción de grandes herbívoros asilvestrados, como los caballos salvajes, las vacas o los bisontes, permitiría combatir los incendios forestales que asolan estos días el país e impulsar el turismo para revitalizar los pueblos de la España vaciada. En el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales y mientras gran parte de España arde, el pionero del periodista ambiental y escritor Benigno Varillas ha planteado a EFEverde la importancia de recuperar a los grandes herbívoros y el desbroce natural para controlar las llamas.