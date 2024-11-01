Reino Unido recalca a Gibraltar que no hay marcha atrás en la subida del impuesto al juego online

No hay marcha atrás. El Tesoro del Reino Unido ha trasladado a Gibraltar que seguirá adelante con la subida del impuesto sobre el juego a distancia, una medida todavía en proceso parlamentario, que pone en jaque a la economía del Peñón y a cerca de 3.500 trabajadores del sector, muchos de ellos españoles. El Ministerio de Hacienda británico plantea una subida del 21% al 40% a partir de 2026 y endurecer la fiscalidad de las apuestas online en 2027.