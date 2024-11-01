edición general
Reino Unido recalca a Gibraltar que no hay marcha atrás en la subida del impuesto al juego online

No hay marcha atrás. El Tesoro del Reino Unido ha trasladado a Gibraltar que seguirá adelante con la subida del impuesto sobre el juego a distancia, una medida todavía en proceso parlamentario, que pone en jaque a la economía del Peñón y a cerca de 3.500 trabajadores del sector, muchos de ellos españoles. El Ministerio de Hacienda británico plantea una subida del 21% al 40% a partir de 2026 y endurecer la fiscalidad de las apuestas online en 2027.

tul #2 tul
va a quedar el peñon vacio cuando los engañabobos estos se lleven su infraestructura a otro lado donde paguen menos.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Siempre quedaran los monos. xD
#4 astur365_628eed2f50e0f
En breve saldrán a la calle agitando banderitas de Espanya y gritando yo soy español, español, español
#1 Galton *
Los piratas venden hasta su madre si necesitan pasta...!!! :take: :take: :take:
No hay que olvidar que Gibraltar es una colonia.

P.S. :popcorn: :popcorn: :popcorn:
