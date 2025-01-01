edición general
El Reino Unido se niega a compartir su postura sobre los británicos que luchan en el ejército israelí (EN)

Parlamentarios británicos han advertido que el gobierno no debe permitir que ciudadanos británicos luchen en el ejército israelí después de que se supiera que Israel está considerando reclutar jóvenes judíos del extranjero para luchar en su ejército debido a la grave escasez de personal.

Supercinexin #1 Supercinexin
Es una excelente oportunidad para matar gente sin consecuencias y tirar con lo último en artillería y armas de fuego, con mínimos riesgos. Además igual luego al final te dejan un chalet cerquita de la playa por poca pasta o incluso gratis.

Entiendo que muchos jóvenes, sobre todo los de derechas y los descerebrados, lo verán como algo atractivo lo de irse a matar palestinos. Si lo piensas desde su punto de vista, es cojonudo, de hecho.
sotillo #3 sotillo
#1 Lo que hacen todos y cada uno de los colonos israelíes llevados durante décadas a Palestina, asesinar y saquear por un botin
Varlak #4 Varlak
#1 Pero si es que así es como se fundó el país, es básicamente el salvaje oeste, si matas a los colonos te quedas sus tierras
makinavaja #2 makinavaja
Los británicos, y anglosajones en general, siempre al pié del cañón para matar gente de otras razas.... :-D :-D :-D
