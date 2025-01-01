El Reino Unido se niega a compartir su postura sobre los británicos que luchan en el ejército israelí (EN)

Parlamentarios británicos han advertido que el gobierno no debe permitir que ciudadanos británicos luchen en el ejército israelí después de que se supiera que Israel está considerando reclutar jóvenes judíos del extranjero para luchar en su ejército debido a la grave escasez de personal.
Entiendo que muchos jóvenes, sobre todo los de derechas y los descerebrados, lo verán como algo atractivo lo de irse a matar palestinos. Si lo piensas desde su punto de vista, es cojonudo, de hecho.