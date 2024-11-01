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En el reino animal los padres ejemplares son mucho más raros de lo que imaginamos. La biología explica por qué el cuidado de las crías suele recaer casi siempre en las madres

En el reino animal los padres ejemplares son mucho más raros de lo que imaginamos. La biología explica por qué el cuidado de las crías suele recaer casi siempre en las madres

Aunque en los humanos la figura del “buen padre” es cada vez más valorada, en la naturaleza el cuidado masculino de las crías sigue siendo una excepción. Las estrategias evolutivas y energéticas ayudan a entender por qué la mayoría de los machos invierte poco en la crianza. El modelo más común de crianza compartida se encuentra en las aves. En el 95 % de las especies, ambos padres incuban los huevos y alimentan a los polluelos. Esta cooperación tiene sentido: mantener la temperatura de los huevos es vital para su desarrollo y requiere atención

| etiquetas: reino , animal , crianza , madre , padre , hijo , descendencia
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3 comentarios
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Existen, sin embargo, animales que han evolucionado hacia modelos de paternidad singulares. En los peces como el caballito de mar, el macho transporta los huevos en su cuerpo hasta que los pequeños pueden valerse por sí mismos. Algunos cíclidos incluso alimentan a sus crías segregando nutrientes por la piel.

El modelo más común de crianza compartida se encuentra en las aves. En el 95 % de las especies, ambos padres incuban los huevos y alimentan a los polluelos. Esta cooperación tiene sentido: mantener la temperatura de los huevos es vital para su desarrollo y requiere atención constante.

En los mamíferos, los cuidados recaen casi por completo en las hembras. La gestación interna y la lactancia vinculan estrechamente a la madre con sus crías. En los primates, la crianza incluye la enseñanza, lo que implica una herencia tanto genética como cultural. En los humanos, esta transmisión se refuerza por la posibilidad de aprendizaje y comunicación prolongados.
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PauMarí #2 PauMarí *
#1 y por la necesidad de dos sueldos para pagar una hipoteca... :palm:
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EstilistaDeComadrejas #3 EstilistaDeComadrejas
Pues bastante interesante para los churrazos clickbait que suele colar el gizmodo y toda la basura electoral de hoy descubriendo que los españoles aún pueden superarse de fachas y mermaos Así que meneo :hug:
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menéame