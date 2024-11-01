En el reino animal los padres ejemplares son mucho más raros de lo que imaginamos. La biología explica por qué el cuidado de las crías suele recaer casi siempre en las madres

Aunque en los humanos la figura del “buen padre” es cada vez más valorada, en la naturaleza el cuidado masculino de las crías sigue siendo una excepción. Las estrategias evolutivas y energéticas ayudan a entender por qué la mayoría de los machos invierte poco en la crianza. El modelo más común de crianza compartida se encuentra en las aves. En el 95 % de las especies, ambos padres incuban los huevos y alimentan a los polluelos. Esta cooperación tiene sentido: mantener la temperatura de los huevos es vital para su desarrollo y requiere atención