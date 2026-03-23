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La regularización de migrantes tendrá ventanillas propias en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social

La regularización de migrantes tendrá ventanillas propias en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social

La masiva regularización de migrantes anunciada por el Gobierno agota sus días para iniciar los trámites administrativos. El Ejecutivo se ha dado un plazo de tres meses para resolver cada petición desde el día en que sea admitida a trámite, un volumen de trabajo administrativo notable en un periodo corto de tiempo razón por la cual el último borrador del decreto anuncia la apertura de ventanillas en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social para recibir las solicitudes de permisos de los migrantes en situación irregular en España

| etiquetas: regularización , migrantes , ventanillas , correos , seguridad social
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3 comentarios
6 1 0 K 88 actualidad
FunFrock #1 FunFrock
Tienes q pagar a alguna mafia por la cita previa y no TR atienen en el paro por falta de personal pero aquí si hay recursos.

Bien. Las prioridades son claras para el gobierno
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yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
#1 Atender a ciudadanos? Qué te parece mal exactamente?
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#2 txelin *
Muy bien que se pongan ventanillas, ya sería la leche que se pusiese también gente para atenderlas, que luego le toca a uno de los dos que están currando levantarse de la suya e ir a la nueva.
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menéame