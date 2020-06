La Región no limitará el aforo en playas y la norma serán los 1,5 metros de seguridad

El Gobierno de la Región de Murcia no limitará el aforo máximo en las playas y la norma general de uso será mantener la obligada distancia de seguridad de un metro y medio entre los bañistas que no compartan unidad familiar, ha explicado este jueves en rueda de prensa el consejero de Salud, Manuel Villegas. "Es un error plantear aforos en las playas porque, además, se van a abrir las fronteras interiores e internacionales y entramos en una etapa vital en la que no sabemos qué va a pasar, por lo que la responsabilidad de cada uno es vital".