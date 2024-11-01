Las redes sociales son cada vez más dañinas para la salud mental: se disparan las conductas autolesivas y los pensamientos suicidas entre jóvenes

Las redes sociales se están convirtiendo en un problema cada vez más acuciante para los jóvenes. Lejos de ser un mero pasatiempo, estas plataformas pueden inducir a sus usuarios a tener problemas de salud mental y baja autoestima. Los algoritmos "promueven y romantizan el hecho de sentirse mal", explica una joven, lo que, aseguran, puede empujarles a tener "conductas autolesivas". Unas conductas que pueden provocar, incluso, pensamientos suicidas: "Las redes te empujan a contenidos que te hacen más daño y a pensar incluso en suicidarte"
| etiquetas: redes sociales , salud mental , conductas autolesivas , suicidio , jovenes
Nula capacidad de concentración, exagerada idolatría por el físico y por tanto cero autoestima, adicción a la dopamina y ningún interés por nada. ¿Eso lo causa el empobrecimiento lo las rrss?
Ser insultado por las instituciones por el mero hecho de tener pene también afecta.