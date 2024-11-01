edición general
Las redes sociales son cada vez más dañinas para la salud mental: se disparan las conductas autolesivas y los pensamientos suicidas entre jóvenes

Las redes sociales se están convirtiendo en un problema cada vez más acuciante para los jóvenes. Lejos de ser un mero pasatiempo, estas plataformas pueden inducir a sus usuarios a tener problemas de salud mental y baja autoestima. Los algoritmos "promueven y romantizan el hecho de sentirse mal", explica una joven, lo que, aseguran, puede empujarles a tener "conductas autolesivas". Unas conductas que pueden provocar, incluso, pensamientos suicidas: "Las redes te empujan a contenidos que te hacen más daño y a pensar incluso en suicidarte"

Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
Fue una bendición caída del cielo cuando vieron su eficacia para manipular, idiotizar, y difundir propaganda.
antesdarle #7 antesdarle
Yo desde que las he quitado (no cuento menéame) menuda paz.
capitan__nemo #11 capitan__nemo
En la pieza sale unas imagenes de un desayuno informativo con el título "No caigas en sus redes" de la Plataforma Control Z y el Consejo general de la psicologia España. Pero no encuentro el video de la presentacion.  media
#1 Galton
Para sorpresa de nadie... :palm:
estemenda #5 estemenda *
No estoy seguro de que el uso abusivo de las redes sociales sea la causa de ese malestar en vez de su consecuencia, y que la causa en realidad no sea sino el incipiente empobrecimiento a todos los niveles de la vida en este siglo.
#10 SirDrake
#5 Los adolescentes no tienen ningún problema salvo ser adolescentes, pero las redes sociales los están haciendo polvo y a los adultos también pero se les nota menos.
Nula capacidad de concentración, exagerada idolatría por el físico y por tanto cero autoestima, adicción a la dopamina y ningún interés por nada. ¿Eso lo causa el empobrecimiento lo las rrss?
estemenda #12 estemenda *
#10 ¿Y no podría ese empobrecimiento, de dinero, de principios, de horizontes, estar exacerbando el uso compulsivo de redes sociales?
#8 SirDrake
Nuestros hijos no nos perdonarán que les hayamos dejado jugar con esta mierda.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
deberia extenderse el pajaporte a las RRSS
rnd #4 rnd
Entonces ¿menéame es una red social o no ?
estemenda #6 estemenda
#4 ¿Red? Menéame es un pozo social :troll:
#2 Savi
:coletas: No tener futuro también afecta a la salud mental.

Ser insultado por las instituciones por el mero hecho de tener pene también afecta.
jonolulu #13 jonolulu
#2 Necesitas ayuda profesional
