edición general
19 meneos
21 clics
De las redes a la puerta de casa: los mensajes de odio saltan a la violencia explícita contra las mujeres de izquierdas

De las redes a la puerta de casa: los mensajes de odio saltan a la violencia explícita contra las mujeres de izquierdas

Dirigentes políticas como Ione Belarra, Rita Maestre o Irene Montero comunican amenazas de muerte o acoso en sus propios domicilios tras sufrir campañas de acoso en redes

| etiquetas: terrorismo , odio , mujeres de izquierdas , extrema derecha , redes
16 3 0 K 133 actualidad
8 comentarios
16 3 0 K 133 actualidad
freeclimb #1 freeclimb *
“Estamos viendo cómo le pasa a muchas mujeres, lo que pasa es que algunas amenazas traspasan la línea de la violencia y en este caso es la propia Policía quien le ha dado esa importancia”, contó la propia Montero durante la manifestación del 8M. Fue la Policía, de hecho, la que trasladó a la dirigente de Podemos la gravedad de una retahíla de amenazas de muerte remitidas por correo electrónico por parte de miembros de 764, una organización considerada terrorista por el Departamento de Justicia de EEUU y el FBI que prometía ir a buscarla a su propia casa para matarla.
4 K 65
freeclimb #2 freeclimb
Imaginad que esto pasa en Euskadi, en Alsasua por ejemplo..

Que pasaría?

cárcel y terrorismo asegurados.
3 K 45
YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
Prescolar ha elegido las fotos en las que salen más favorecidas las tres gracias, verdad?
0 K 12
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Algo que señalar sobre las amenazas de muerte? Bien? Mal?
2 K 44
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Se la ponen dura (las amenazas)
1 K 32
#6 Empakus
Las menazas están mal...
Justificar la violencia también está mal...
A la izquierda le ha salido muy rentable alimentar la polarización llamando fascistas a quien no les baila el agua, algunos incluso votantes suyos, para luego, justificar que se les ataque, o incluso que se les agreda... Al mover esa ventana de Overton, han abierto la puerta a la reciprocidad... Vamos, el típico siembra vientos... Cosa que está muy mal, en cualquier caso...
Pero bueno... Aquí en MNM se ha jaleado que…   » ver todo el comentario
1 K -1

menéame