Reddit en conversaciones con Google para una asociación más profunda de contenido de IA

Reddit Inc. está en conversaciones iniciales con Alphabet Inc., para establecer un nuevo acuerdo de intercambio de contenido que profundizaría la integración con los productos de IA de Google. La plataforma de redes sociales busca maximizar el valor de futuros acuerdos, ya que sus datos juegan un papel cada vez más importante en los resultados de búsqueda y en el entrenamiento de IA generativa, según un informe de Bloomberg News, citando a ejecutivos familiarizados con las conversaciones.
| etiquetas: reddit , alphabet , google , ia , redes sociales
Nota: a ser posible de un modo realmente útil para los usuarios, y no con pseudobots, como alguna vez hemos visto otras veces
Esa es mi "curiosidad" (o más bien "propuesta" de análisis) en #2. Cómo implementar eficientemente y de manera útil la IA, tanto para el usuario como para la administración del site, gestión y mejora.
Y estoy convencido de que hay muchas maneras.
Un ejemplo de lo opuesto y de mal uso de IA, es el doblaje es de que te meten generado artificialmente y lleno de errores en Youtube, por aquí mencionado.
meneame.net/story/youtube-anti-translate-como-bloquear-doblaje-automat
Eso hace que Youtube apeste, así de inicio. Que logras desactivar ese esperpento? Perfecto. Pero en cuanto entras otra vez, la mierda voz que nadie ha pedido.
Pues, eso es un mal uso de IA, por poner un ejemplo.