edición general
3 meneos
7 clics

Reddit en conversaciones con Google para una asociación más profunda de contenido de IA

Reddit Inc. está en conversaciones iniciales con Alphabet Inc., para establecer un nuevo acuerdo de intercambio de contenido que profundizaría la integración con los productos de IA de Google. La plataforma de redes sociales busca maximizar el valor de futuros acuerdos, ya que sus datos juegan un papel cada vez más importante en los resultados de búsqueda y en el entrenamiento de IA generativa, según un informe de Bloomberg News, citando a ejecutivos familiarizados con las conversaciones.

| etiquetas: reddit , alphabet , google , ia , redes sociales
3 0 0 K 37 tecnología
6 comentarios
3 0 0 K 37 tecnología
#2 Grahml *
@imparsifal , tengo curiosidad cómo se puede implementar la IA en Meneame (e.g. foros, noticias, (mal)uso de las reglas o incluso en posibles cambios de algoritmos o códigos...)


Nota: a ser posible de un modo realmente útil para los usuarios, y no con pseudobots, como alguna vez hemos visto otras veces :troll:
0 K 20
imparsifal #3 imparsifal
#2 Pues depende de para qué queramos usar la IA en Menéame. No es lo mismo usarla para moderar que para incorporar un chatbot que aclare dudas de los usuarios nuevos o simplemente te saque las palabras clave y el resumen de una noticia al enviar un enlace
1 K 37
#5 Grahml *
#3 Exacto.

Esa es mi "curiosidad" (o más bien "propuesta" de análisis) en #2. Cómo implementar eficientemente y de manera útil la IA, tanto para el usuario como para la administración del site, gestión y mejora.

Y estoy convencido de que hay muchas maneras.

Un ejemplo de lo opuesto y de mal uso de IA, es el doblaje es de que te meten generado artificialmente y lleno de errores en Youtube, por aquí mencionado.

meneame.net/story/youtube-anti-translate-como-bloquear-doblaje-automat

Eso hace que Youtube apeste, así de inicio. Que logras desactivar ese esperpento? Perfecto. Pero en cuanto entras otra vez, la mierda voz que nadie ha pedido.

Pues, eso es un mal uso de IA, por poner un ejemplo.
0 K 20
imparsifal #6 imparsifal
#5 Implementar funciones que hagan uso de la IA, al menos en lo que tiene que ver con el frontend, requerirá la conformidad del Consejo consultivo.
0 K 17
Forni #4 Forni *
El dato para que nos enteremos, después de la prioridad de la IA por buscar fiabilidad en sus fuentes, Reddit se ha convertido en la 3a web más mostrada en resultados de búsqueda, básicamente porque es gente hablando.
0 K 10
Fartucu #1 Fartucu
Desde hace tiempo en reddit están los bots desatados. Yo ya no sé si hablo con gente o con putos clankers.
0 K 7

menéame