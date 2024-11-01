Reddit en conversaciones con Google para una asociación más profunda de contenido de IA

Reddit Inc. está en conversaciones iniciales con Alphabet Inc., para establecer un nuevo acuerdo de intercambio de contenido que profundizaría la integración con los productos de IA de Google. La plataforma de redes sociales busca maximizar el valor de futuros acuerdos, ya que sus datos juegan un papel cada vez más importante en los resultados de búsqueda y en el entrenamiento de IA generativa, según un informe de Bloomberg News, citando a ejecutivos familiarizados con las conversaciones.