De la Red Radial a la Red Mallada: El fin del monopolio de la metrópoli

Continuando con el articulo www.meneame.net/story/espejismo-metropoli-modelo-ciudad-espana-olla-pr, en este artículo se va a centrar en el paso de una Red Radial a una Red Mallada Inteligente bajo demanda que permitiría reducir el numero de usos en vehiculo privado en areas poco pobladas.

Como se comentó en el articulo anterior, el debate sobre la vivienda y la sostenibilidad en España suele caer en un falso dilema: o te hacinas en una capital asfixiante con precios prohibitivos o te condenas al aislamiento de un pueblo "ineficiente" dependiendo del coche para todo. Sin embargo, la ciencia de redes y la Teoría de Grafos nos dicen que el problema no es la distancia, sino el diseño de nuestras conexiones.

El problema del modelo actual: El "Grafo en Estrella"

El modelo actual que rige Madrid y su área metropolitana es un Grafo en Estrella o un diseño Hub-and-Spoke. En este diseño, la inmensa mayoría del tráfico, el empleo y los servicios convergen en un nodo central (el Hub, Madrid centro o Madrid Norte), o ir desde un nodo periferico a otro, es necesario pasar por el centro, o incluso hay nodos zonificados donde unos nodos tienen determinados activos (oficinas, comercios, etc) y otros son meros nodos de estancia (barrios dormitorio o ciudades dormitorio) por lo que moverse de unos a otros son horas en transporte publico o atascos en coche.

La alternativa: La Red Mallada y el Transporte a Demanda

Frente a la centralización asfixiante, la tecnología actual nos permite implementar un diseño mucho más resiliente y equitativo: la Red Mallada. En este modelo, los nodos periféricos (ciudades medias, cabeceras de comarca y pueblos) están interconectados entre sí, eliminando la necesidad obligatoria de pasar por el centro para casi cualquier gestión.

En la ilustración, puedes ver claramente la diferencia: el modelo de la izquierda (naranja) es el Grafo en Estrella que colapsa Madrid (tanto transporte publico como privado) y con estrica zonificacion con multitud de urbanizaciones de chalets aisladas lejanas a la ciudad y barrios y ciudades dormitorios que provocan multitud de movimientos pendulares y efectos embudo a diario en los movimientos al trabajo y de vuelta a casa; el modelo de la derecha (azul) es la Red Mallada que España necesita para vertebrar el territorio de forma inteligente., siendo como una añadido a las redes de transporte publico necesarias y/o existentes en las pequeñas y medianas ciudades, que permita a los pueblos de alrededor tener conectividad en transporte publico con esas ciudades y servicios, con sistemas DRT*

La ciencia que hace posible este cambio es la Teoría de Grafos aplicada a sistemas de Transporte a Demanda (DRT - Demand Responsive Transport). Mediante el uso de aplicaciones móviles y algoritmos de optimización de rutas en tiempo real, podemos transformar la movilidad en zonas de baja densidad:

Nodos latentes: Un pueblo pequeño no necesita una línea de autobús fija que pase vacía cada tres horas. En el grafo, ese pueblo es un "nodo latente" u opcional.

Un pueblo pequeño no necesita una línea de autobús fija que pase vacía cada tres horas. En el grafo, ese pueblo es un "nodo latente" u opcional. Desviación dinámica: Cuando un usuario realiza una reserva en la App (como Uber, Cabify en las grandes ciudades), el algoritmo recalcula instantáneamente la ruta del minibús eléctrico más cercano. Este vehículo se desvía dinámicamente de la vía principal para recoger al pasajero en el nodo opcional y luego se reincorpora a la red, optimizando el tiempo y el consumo de energía. El vehículo solo se mueve si hay demanda real.

Desmontando el mito de la ineficiencia periférica

Los defensores del crecimiento ilimitado de Madrid suelen argumentar que vivir fuera es "malo para el planeta" debido a la dependencia del coche. Este argumento es sesgado y olvida factores termodinámicos y energéticos cruciales:

La pesadilla de la climatización: Es mucho más eficiente energéticamente y sostenible climatizar viviendas aisladas o de baja densidad en zonas con ventilación natural y menos asfalto, que intentar enfriar una isla de calor asfixiante como Madrid, que consume cantidades brutales de energía solo para intentar no ser un horno inhabitable mediante AC que expulsa mucho calor al exterior. La densidad constructiva es el factor determinante que convierte a Madrid en una "trampa térmica": El efecto "Cañón Urbano": En ciudades densas como Madrid, los edificios no son solo obstáculos, sino que crean calles profundas y estrechas. Durante el día, las paredes de los edificios absorben la radiación solar. Al llegar la noche, esas paredes empiezan a soltar el calor, pero como las calles son estrechas, el calor rebota de una fachada a otra en lugar de escapar hacia la atmósfera. En una ciudad de casas bajas o zonas perifericas con casas bajas como cualquier ciudad europea, el calor se va directamente hacia arriba. La rugosidad urbana y el freno al viento: Madrid es una ciudad muy "rugosa" desde el punto de vista aerodinámico. Esa masa compacta de edificios de 6, 7 o más de 10 plantas actúa como un muro que frena el viento. El aire fresco que podría venir de la Sierra o de la Casa de Campo no puede penetrar en los barrios del centro porque la propia densidad de la ciudad lo bloquea. El aire caliente se queda estancado en las calles, creando una burbuja de aire viciado y ardiente. La inercia térmica del hormigón: No es lo mismo enfriar una zona residencial, pueblo o ciudad pequeña con barrios perifericos de chalets con jardín que enfriar un barrio denso como Chamberí, Arganzuela o Vallecas. La cantidad de toneladas de hormigón y ladrillo por metro cuadrado en Madrid es brutal. El hormigón tiene una inercia térmica altísima: tarda mucho en calentarse, pero una vez que está caliente, tarda muchísimas horas en enfriarse. Por eso, en Madrid las temperaturas mínimas nocturnas son tan altas (noches ecuatoriales); los edificios siguen "encendidos" soltando calor hasta el amanecer. La ventaja del autoconsumo: En una red de ciudades medias y pueblos, el coche eléctrico tiene todo el sentido del mundo porque puede cargarse con placas solares fotovoltaicas en viviendas unifamiliares, algo prácticamente imposible en un bloque de 12 plantas en el centro de Madrid. De esta forma, el transporte pasa de ser un gasto fósil a un ciclo cerrado de energía renovable.

Conclusión: España necesita nodos conectados, no macrociudades saturadas

Madrid no necesita llegar a los 10 millones de habitantes; lo que España necesita es tener N miles de nodos conectados. Seguir apostando por la densificación extrema de la capital es condenar a la población a una pérdida de calidad de vida y salud por puro desconocimiento tecnológico o interés especulativo.

La tecnología para vivir en una red de ciudades medias, respirando aire limpio y pagando precios justos por la vivienda, ya está disponible. Solo hace falta la voluntad política de dejar de mirar obsesivamente al centro y empezar a mirar a la red. Mediante el uso de aplicaciones móviles y algoritmos de optimización de rutas en tiempo real, podemos transformar la movilidad en zonas de baja densidad.

Nota técnica: Este modelo ya se aplica con éxito en zonas de baja densidad en Suiza y Alemania mediante los llamados "Rufbus" o sistemas de transporte bajo demanda, demostrando que la eficiencia no depende de cuánta gente amontones, sino de qué tan inteligente sea tu red.