Christopher Simpson en su libro llamado Blowback: America's Recruitment of Nazis and Its Effect (Retroceso: El Reclutamiento de Nazis por Parte de los Estados Unidos y su Efecto en la Guerra Fría) explica cómo los servicios de inteligencia de Estados Unidos reclutaron a miembros del partido nazi y oficiales de las SS como agentes para sus servicios secretos, con el fin de combatir a la Unión Soviética y otros países del campo socialista, sabiendo incluso que habían participado en crímenes de guerra y campos de exterminio.