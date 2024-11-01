edición general
La rebeldía domesticada: lo que sucede cuando la izquierda deja de ser peligrosa

Ya no hay referencia a la lucha de clases como eje vertebrador, ni análisis económico del poder. En su lugar, han ganado espacio las luchas identitarias, el enfoque de derechos,...El problema no está en esas demandas en sí —muchas de ellas totalmente legítimas—, sino en la forma en que han sido convertidas en sustitutos de la lucha estructural. Se habla de “privilegios” en lugar de explotación. De “espacios seguros” en lugar de huelgas. De “microagresiones” en lugar de despidos masivos. La rabia no se organiza: se estetiza. Se teoriza. Se mone

#1 tierramar
La protestas físicas en la Vuelta han sido un paso adelante. Las manifestaciones pacificas no molestan en absoluto al poder, todo lo contrario: sirven para que le gente saque su rabia, pero sin que les toque ni a los empresarios ni a los políticos. Y todo siga igual. Un ejemplo: el feminismo era antimilitarista, defensora de la vida y el cuidado de la vida por encima del dinero y el poder; contribuyo a derogar la mili obligatoria; ahora se trata de que haya mujeres en los mandos del ejercito; apuntalando el militarismo. Y le enfoque de la violencia de genero en España es una forma de dividir hombres contra mujeres, y lanzarlos unos contra otr@s, en lugar de luchar juntos contra la violencia del poder, que buena falta hace.
#3 nalacily
#1 La protestas físicas en la Vuelta han sido un paso adelante.

Pero si es una pantomima ridícula para entretener a empáticos.

Solamente lo que se montó en Cataluña cuando lo del referendum constituyó un problema para el poder.
#2 nalacily
La izquierda ha desparecido, del todo. En su lugar han puesto unos explotadores de nichos de votos que se llaman a sí mismos izquierda pero no tiene absolutamente nada que ver con la izquierda.
sleep_timer #4 sleep_timer
#2 Ahora son ecologistas que defienden los tanques híbridos enchufables que solamente pueden ser comprados por los señoritos mientras demonizan al 205 o el Corsa del obrero porque echa humo.
sleep_timer #6 sleep_timer *
#2 Perdona compañero, con ese vehículo no puedes pasar que no tiene etiqueta C..
:troll:  media
skaworld #5 skaworld
¿Buenas es la izquierda {0x2122} ? Nada nada que veo que ya tienen 4 columnas y les vengo a traer la quinta
