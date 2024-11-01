edición general
8 meneos
115 clics
La realidad detrás del Ozempic y el Wegovy, los «famosos» medicamentos para la diabetes y para perder peso

La realidad detrás del Ozempic y el Wegovy, los «famosos» medicamentos para la diabetes y para perder peso

El medicamento de moda ayuda con la diabetes y la obesidad, pero no obra milagros: reduce el apetito, pero tiene riesgos y exige control.

| etiquetas: ozempic , wegovy , la hiperactina
7 1 0 K 135 ciencia
sin comentarios
7 1 0 K 135 ciencia

menéame