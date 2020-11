«Raised by wolves»: el Ridley Scott que mola

Reconozco que hace siglos que no daba un duro por Ridley Scott porque su cine en la última década me parece horrezno sin paliativos. En TV es otra cosa. Fue productor de un hito como The good wife y por eso soy capaz de perdonarle hasta Prometheus…Lo cierto es que parece que ha producido y dirigido Raised by wolves para quitarse la espinita y todo lo que no funcionaba en el cine, de repente parece que en la televisión sí que funciona. De hecho, maneja parecidos elementos.