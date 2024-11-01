El RACISMO Oculto de DISNEY que ya NO pueden NEGAR | Análisis

En el video de hoy vamos a repasar una serie de extrañas coincidencias que ocurren en cada ocasión que el protagonista NO es blanco, pues cada que esto pasa, deciden que es una excelente convertirlo en un animal o directamente tapar su tono de piel con cualquier buena excusa.
| etiquetas: el mundo de zowl , analisis , animacion , teoria , xenofobia , disney
Disney ha tenido una etapa donde le ha dado por hacer transformaciones en animales, que ha coincidido con la etapa donde los protagonistas eran "diversos", no hace falta buscar tres pies al gato.
Durante los 70, tuvo otra etapa donde le dio por usar personajes antropomórficos (como en la de Robin Hood de Disney). Esos personajes representaban personas blancas, así que por las mismas, podríamos alegar que es que odiaba a las personas blancas