8
meneos
65
clics
Los quioscos de prensa se reinventan para no cerrar: "Periódicos vendo muy poco, aunque sigue habiendo una clientela fija de lectores"
La caída de las ventas del papel obliga a los quioscos de prensa a inventar nuevas formas de sobrevivir, introduciendo nuevos productos y servicios
|
etiquetas
:
prensa
,
quioscos
,
comercio
,
papel
,
periodicos
,
revistas
7
1
0
K
77
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
77
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
YSiguesLeyendo
*
dudo mucho que una licencia de quiosco dé para organizar eventos donde la gente se concentra durante un buen rato y ocupa la vía pública, en competencia desleal a otros establecimientos que pagan por ocupar la vía pública... alguien que aclare esto? gracias! la imagen de la ocupación de vía pública sin licencia:
imagenes.20minutos.es/files/image_990_auto/uploads/imagenes/2026/03/06
1
K
24
#6
Ishkar
#2
Supongo que si piden autorización al ayuntamiento pueden hacerlo, aunque imagino que la licencia solo sirva
0
K
11
#3
HeilHynkel
Suscribirte un año a El País vale 18 euro (me parece que he visto ofertas de dos años por la misma pasta) Pero es que la oferta esta del ABC de seis meses por 2 euros .. a ver como compite el papel con esto.
0
K
16
#1
YSiguesLeyendo
Dos veces al mes, organizan eventos culturales, pequeños y gratuitos: pop-ups editoriales, colaboraciones con escuelas y sesiones de música en directo, siempre con escala de barrio. "La parte de los eventos y de los pop-ups más que ingresos, nos da un valor fundacional", explica Augusto
0
K
13
#4
YSiguesLeyendo
el que comenta más arriba dice que el problema es que no venden los periódicos a 10 céntimos o algo así? pues que lo hagan y seguirán sin venderse. es un problema de formato y generacional, no de precio
0
K
13
#7
YSiguesLeyendo
al de arriba: dudo que haya una licencia municipal que autorice a ocupar toda una plaza pública a un simple kiosko sin seguridad, sin reserva de espacio, sin dejar zonas libres para el paso de otras personas, etc. pero si la tienes y la encuentras, me avisas! es solidez facial para ahorrarse pagar un local o una licencia de terraza y ocupar vía pública, la picaresca de Españita que no para. espero que las asociaciones de hostelería le denuncien ya!
0
K
13
#8
strike5000
*
La papelería de enfrente de mi casa tiene una proporción de 20 % actividad propia (fotocopias, papelería y chuches) y un 80 % de punto de entrega y recogida de paquetería. Y otras dos que hay un poquito más alejadas igual.
0
K
11
#5
Borgiano
"Antes se vendían entre 100 y 120 países al día, y ahora vendo 30 y pico"
¿En serio? Pero si yo hace años que no veo a nadie leyendo El País, El Mundo, ABC o cualquier otro diario en papel, salvo en los bares y casi ni eso.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
