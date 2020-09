“Si quiere reducir el estrés pasee media hora diaria por un parque

El bosque siempre ha sido mi lugar de silencio y restauración. Era el responsable en España de una multinacional tecnológica de 40.000 empleados y no encontraba significado a la vida laboral que llevaba. A los 39 años me fui a Irlanda y me formé en técnicas de conexión con la naturaleza. Pero desde mi punto de vista las prácticas eran demasiado místicas y decidí buscar base científica y crear practicas basadas en ella, así nació Forest Therapy Institute .