"¿Sois todos estúpidos?", pregunta Jessie Murph a la humanidad. "Puede que me dieras una bofetada, pero no me pegarías en Snapchat". Unos versos después, proclama: "Tendría 20 años y no pasaría nada si tuvieras 40. Y eso apesta, lo sé". "Creo que renunciaría a unos cuantos derechos si me quisieras como en 1965". Para algunos, la sátira es obvia. La canción puede leerse como una crítica abierta al popular movimiento de las tradwives.