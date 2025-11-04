¿Quién dimitió a Mazón?

Pocas cosas han cambiado en este año de miseria humana y baja moralidad. ¿Insultos en el funeral de Estado? Nada nuevo bajo el sol. ¿Las encuestas siguen sin remontar y Vox le come la tostada al PP? Tampoco hay novedad ahí. Y sin embargo, algo ha cambiado. Vicente Vallés dice que todo es mérito de Feijóo. Mazón asegura que ha sido él, que “no puede más”, aunque también admite que si de verdad dependiera de su voluntad, habría dimitido hace tiempo. Otros dicen que fue su madre quien le dijo “basta ya”. Pero no todos podemos acertar.
Yo pondré mi propia teoría porque aún creo en los héroes: la auténtica catalizadora de la dimisión fue esta mujer, la del vídeo, la que pronunció esa frase que le heló la sangre:
“Ojalá te hagan un completo como le hicieron a Rita Barberá.”
No fue un insulto, fue un recordatorio.
Y de pronto, el hombre que parecía tener la cara más dura del Mediterráneo, bajó la mirada y se fue a casa.
Listado no exhaustivo de muertes/fallecimientos extraños vinculados al caso Gürtel
- Juan Pérez Mora: Comercial que fingió ser juez ante la trama Gürtel. Se suicidó unos meses después de esas actuaciones.
- Francisco José Yáñez Román: Padre del testaferro de Luis Bárcenas. Falleció de forma natural en enero de 2014, cuatro días después de ser imputado y una semana antes de declarar.
- María del Mar Rodríguez Alonso: Empresaria imputada (rama valenciana). Fue hallada muerta en un hotel de Bilbao en enero de 2015; la causa fue suicidio según fuentes policiales.
- Antonio Pedreira: Juez instructor del caso Gürtel. Falleció el 13 de agosto de 2015 tras accidente cerebral; estaba hospitalizado desde hacía meses.
- Isidro Cuberos: Ex-jefe de prensa del Partido Popular andaluz e imputado en la Gürtel. Apareció muerto en un barranco en Mijas tras desaparecer con su moto en octubre de 2015.
- Rita Barberá: Alcaldesa de Valencia por el PP durante 24 años, investigada por financiación irregular vinculada a la trama Gürtel. Fue hallada muerta en un hotel de Madrid por parada cardíaca dos días después de declarar en el Tribunal Supremo.
- Álvaro Lapuerta: Ex-tesorero del PP. Entró en coma tras caída en su domicilio, murió en 2018. Aunque no estrictamente dentro del “suicidio” o “accidente extraño”, su caso se incluye en estas listas de fallecimientos sorprendentes.
- María José Alcón: Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, imputada por la ramificación valenciana de Gürtel (rama Taula). Se suicidó tirándose desde el cuarto piso de su vivienda en junio de 2018.
- Rafael Naranjo Ballesteros: Empresario implicado en contratos supuestamente amañados vinculados a la trama. Falleció en septiembre de 2019 mientras esperaba ser juzgado.
- Rafael Palencia: Última en la lista al menos según algunas fuentes; un investigado que murió en octubre de 2021.