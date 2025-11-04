¿Quién dimitió a Mazón?

Pocas cosas han cambiado en este año de miseria humana y baja moralidad. ¿Insultos en el funeral de Estado? Nada nuevo bajo el sol. ¿Las encuestas siguen sin remontar y Vox le come la tostada al PP? Tampoco hay novedad ahí. Y sin embargo, algo ha cambiado. Vicente Vallés dice que todo es mérito de Feijóo. Mazón asegura que ha sido él, que “no puede más”, aunque también admite que si de verdad dependiera de su voluntad, habría dimitido hace tiempo. Otros dicen que fue su madre quien le dijo “basta ya”. Pero no todos podemos acertar.

Yo pondré mi propia teoría porque aún creo en los héroes: la auténtica catalizadora de la dimisión fue esta mujer, la del vídeo, la que pronunció esa frase que le heló la sangre:

“Ojalá te hagan un completo como le hicieron a Rita Barberá.”

No fue un insulto, fue un recordatorio.

Y de pronto, el hombre que parecía tener la cara más dura del Mediterráneo, bajó la mirada y se fue a casa.

Listado no exhaustivo de muertes/fallecimientos extraños vinculados al caso Gürtel