Quemarse vivo gritando "Pedro Sánchez, hijo de puta"

"Es lícito que tú, votante de derecha, creas que lo prioritario es lo cultural, ir contra lo 'woke' o contra los derechos históricos de los independentistas, pero acepta que eso implique un mayor riesgo hacia tu vida y tu seguridad (…) En la sanidad, pero también en el riesgo de que tus propiedades acaben arrasadas por el fuego".
Porque claro, cuando Rajoy o Aznar perdieron el apoyo popular convocaron elecciones.
Las últimas elecciones generales fueron en 2023. HACE 2 AÑOS.
Que el PSOE está gobernando de manera ilegimita se lleva oyendo desde hace años.
Cuando fue elegido por la moción de censura en 2018.
Cuando ganó las elecciones en 2019.
Cuando convocó las elecciones en 2023 en julio, porque hacía mucho calor y las convoco en verano por joder.
Y en 2025 porque "no tiene apoyo popular".
Este tipo de cosas no se escuchan cuando gobierna la derecha.
Si todavia no le habian dejado ser presidente, como iba a dimitir!
Hablo de la tonteria de la superioridad de unos y otros, la izquierda mas democrata.
Ya lo has visto.
Según tu razonamiento Mazón debería seguir porque las elecciones son cada 4 años (por muy zoquetes que sean o por muy en contra tengan a la población)
En Francia por ejemplo no van a poder sacar unos presupuestos y seguramente el presidente dimitirá la semana que viene. Aquí todo vale y las tragaderas son cada vez más grandes.
Y como esos muchos otros casos.
Mazón puede seguir hasta las elecciones de manera legítima y nadie puede decir que está de manera ilegal.
Aquí todo vale y las tragaderas son cada vez más grandes. Cierto. Si en Francia pasara lo de Mazón, lo habrían hecho dimitir desde su propio partido
Convocantes de "Rodea el Congreso" ven "ilegítima" la investidura
Durante esta segunda votación se ha convocado la manifestación "Rodea el Congreso" que afirma que es una investidura "ilegítima" y que el de Rajoy "será un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo".
El cartel de la convocatoria -cuyo lema es "Ante el golpe de la mafia, democracia. No a la investidura ilegítima"- es un dibujo de Rajoy
Primero limpiad vuestra casa y cuando este limpia ya podréis criticar la de los demás,
Y sí, cada votante es responsable de lo que hacen los gobiernos que elige. No la primera vez porque a cualquiera se la pueden
Argumentario de parvulario.
Desarrolla esto, que no lo conocía
Yo no soy socialista y aún así soy capaz de ver que si el PP estuviera en el poder nos iríamos todos A LA PUTA MIERDA. Sólo hay que ver lo que sucedió con la helada en Madrid, con la Dana en Valencia, con los incendios en CyL y Galicia. Cuando gobierna la derecha perdemos derechos y mueren españoles por su incapacidad manifiesta. Lo único que saben hacer es untar de dinero a los medios afines, a las empresas que les reparten sobres y de… » ver todo el comentario
No sé para qué hablas por aquí si sólo te interesas a ti mismo. Cómo te atreves entonces a desprestigiar a un gobernante? Con qué autoridad moral? Qué legitimidad? La de tus huevos morenos?
Te das cuenta de la gilipollez del asunto? El concepto de un gobernante es gestionar para la mayoría, no para un ente individual.
Sólo eres otro anarcocapitalista que no tiene ni puta idea de nada.
Voy a meter tus opiniones en el mismo sitio donde echo mis defecaciones matutinas.
Pues ya lo has dicho todo y ha quedado claro por qué eres un mierda.
Y a Madrid le va "bien" a fuerza de acaparar recursos y hacer dumping fiscal al resto del país, es el mayor cáncer de España.
Además lo que dices es absolutamente falso:
www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/rep
Barbaridad? Pues ese es el nivel de lo que escribe esta persona.
Los políticos de todos los colores, incluidos sus ídolos, son nefastos.
La… » ver todo el comentario
Aquí el problema es que hay que salvar al PP y se va cambiando el discurso en los medios sobre culpabilidades, como se hizo y hace con lo de la DANA.
Todo el mundo tiene claro que la prevención en los incendios o en una DANA es primordial, pero al final, si interesa, se cambian las prioridades si conviene salvar al que no se anticipó a las catástrofes.
Te votaría mil veces por esa frase.
¿Tu eres de esos que va a votar a pagascal por que TODOS los politicos son unos chupopteros corruptos y mentirosos?
La sanidad en comunidades gobernadas por el PSOE no es mucho mejor que en las gobernadas por el PP.
Menuda gilipollez de artículo.
La sanidad en comunidades gobernadas por el PSOE no es mucho mejor
o sea que es mejor.
seguirás teniendo incendios
¿y la gestión de los incendios como es en las comunidades gobernadas por el PSOE? ¿también "no mucho mejor", o es coincidencia que el desmadre de gestión solo pase en comunidades del PP?
Y lo de la sanidad es verdad, porque los recursos son limitados, pero por ejemplo el gobierno del Botanic se dedicó a recuperar las concesiones privadas, que costaron un ojo de la cara, como el hospital de Manises o Torrevieja o el pufo de las resonancias...
Todavía estamos pagando en Valencia los pufos y los volquetes de putas de un montón de casos, como el EMTRE o la visita del Papa, Gurtel y ya los volvemos a tener "gestionando".
Porque da igual que gobierne el PP que el PSOE: incendios y danas va a seguir habiendo. Así que a votar al PP y a echar la culpa al PSOE.
¿Quién?
De nada.
Pero no olvides repasar la gilipollez que has escrito , porque tiene tela.
Venga, desfilando.
Y no me vengais con que criticar al PSOE es hacerle la cama al PP, os recuerdo que había un partido a la izquierda de PSOE con propuestas interesantes, pero que decidieron cargarselo precisamente porque atacaba al status quo.
Si has votado a la izquierda, y te comes un par de meses de condena por denuncia falsa, es tu responsabilidad.
Si te presentas a un trabajo y no te dan la plaza pese a ser el mejor porque hay unas cuotas , es tu responsabilidad.
Si la administración es cada vez más… » ver todo el comentario
Creo que tensar tanto la cuerda contra el Gobierno y más concretamente contra el presidente ha terminado por volverse en contra de la derecha.
El acoso que sufre no solo él, sino su familia no se ha visto jamás en democracia y cualquier persona con dos dedos de frente es totalmente consciente que es desproporcionado y para nada ajustado a la realidad.
Pero al presidente del gobierno? Me parece que esta gentuza está tocando techo
Empezarán a decirse unos a otros que no son la verdadera izquierda, y que el resto son fachas "menos yo"
Eso es imposible por 2 motivos.
Primero porque no se pondrian de acuerdo ni en el tipo de letra que usar en un hipotético documento de acuerdos.
Segundo porque en la derecha no hay ego, solo quieren saquear al pais y les da igual si tu imagen es la que aparece en los carteles mientras me des mi sobre. De hecho, si mi imagen no aparece en ningún sitio, mejor. Los líderes políticos de izquierda, en general, buscan el poder y ni de coña van a pasar a un segundo plano por unir a las izquierdas.
Si no tienes sanidad en Madrid y votas a Ayuso, es culpa tuya. Perfecto.
Se le olvida al señor que si no tienes piso por vivir en Asturias, donde mas han subido en España los alquileres, y votar PSOE, tambien es culpa tuya.
La estpidez del cherry picking.
Asturias, que no es que sea el centro comercial o industrial de España, es la tercera con los alquileres mas altos.
No te puedo dar positivo por Karma.
Cambia ese dato por cualquier otroal dato de una comunidad del PSOE y tienes un articulo.
Mucho te importa el impuesto al sol pero poco hablas del indulto de los Eres.
Huele a cuenta profesional que tira para atrás.
El MIT en 1979 pronosticó el colapso de la civilización en 2040 y se está cumpliendo !
Yo le digo a mis hijos que aprendan habilidades ya que pueda ser que conozcan una sociedad distópica.
A base de bulos lo conseguirán a la tercera, y veremos a nivel nacional la fenomenal gestión que hacen ahora mismo a nivel regional
La verdad es que los españoles están muy divididos entre los que aprueban al gobierno y los que no. Casi al 50%. Y además la polarización funciona en las dos direcciones. Pero ya se voto hace menos de dos años y es lo que hay.
Y ya te digo una cosa; en el 2027 tampoco van a entrar las derechas. Apuntalo para cuando toque.
Tú sabes que el pueblo no quiere a Sánchez, lo sabe el gobierno, y lo sabe todo el mundo,
En todo caso está bien fácil. Si nadie quiere a Sanchez en el Gobierno, ¿por qué no promover una moción de censura?
Que tu te llames "progresista" simplemente porque no eres un nazi y tienes unos mínimos de respeto por tus semejantes no hace que dejes de ser derecha. sobre todo si eres pro monárquico y sigues apoyando a la iglesia católica y otras confesiones
Tendrá que ver con el nivel intelectual del votante medio.