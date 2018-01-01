edición general
176 meneos
1376 clics
Quemarse vivo gritando "Pedro Sánchez, hijo de puta"

Quemarse vivo gritando "Pedro Sánchez, hijo de puta"

"Es lícito que tú, votante de derecha, creas que lo prioritario es lo cultural, ir contra lo 'woke' o contra los derechos históricos de los independentistas, pero acepta que eso implique un mayor riesgo hacia tu vida y tu seguridad (…) En la sanidad, pero también en el riesgo de que tus propiedades acaben arrasadas por el fuego".

| etiquetas: politica , opinión , derecha
83 93 7 K 451 politica
120 comentarios
83 93 7 K 451 politica
Comentarios destacados:                
#7 Joder, yo pensaba que se hacían elecciones cada 4 años, a no ser que el gobierno dimita, si no que si hay que depender de si, a día de hoy, tiene apoyo popular o no.

Porque claro, cuando Rajoy o Aznar perdieron el apoyo popular convocaron elecciones.

Las últimas elecciones generales fueron en 2023. HACE 2 AÑOS.

Que el PSOE está gobernando de manera ilegimita se lleva oyendo desde hace años.

Cuando fue elegido por la moción de censura en 2018.
Cuando ganó las elecciones en 2019.
Cuando convocó las elecciones en 2023 en julio, porque hacía mucho calor y las convoco en verano por joder.
Y en 2025 porque "no tiene apoyo popular".

Este tipo de cosas no se escuchan cuando gobierna la derecha.
elGude #7 elGude
Joder, yo pensaba que se hacían elecciones cada 4 años, a no ser que el gobierno dimita, si no que si hay que depender de si, a día de hoy, tiene apoyo popular o no.

Porque claro, cuando Rajoy o Aznar perdieron el apoyo popular convocaron elecciones.

Las últimas elecciones generales fueron en 2023. HACE 2 AÑOS.

Que el PSOE está gobernando de manera ilegimita se lleva oyendo desde hace años.

Cuando fue elegido por la moción de censura en 2018.
Cuando ganó las elecciones en 2019.
Cuando convocó las elecciones en 2023 en julio, porque hacía mucho calor y las convoco en verano por joder.
Y en 2025 porque "no tiene apoyo popular".

Este tipo de cosas no se escuchan cuando gobierna la derecha.
33 K 261
lobotomico2 #19 lobotomico2
#15 Tu has dicho que con el PP no se oye.

Si todavia no le habian dejado ser presidente, como iba a dimitir!
0 K 6
elGude #20 elGude
#19 Cierto, si ha sido elegido presidente de manera legitima, como va a ser ilegitima
0 K 11
lobotomico2 #22 lobotomico2
#20 Yo no hablo de que deba dimitir por ilegitimo (tiene otras razones para dimitir).

Hablo de la tonteria de la superioridad de unos y otros, la izquierda mas democrata.

Ya lo has visto.
0 K 6
#58 aitkiar
#22 Vamos a repetirlos para los tontos del fondo. El PSOE no es un partido de izquierdas. En el mejor de los casos es liberal ( en el sentido bueno ) en lo social y liberal ( en el sentido malo ) en lo económico.
0 K 6
Ainur #100 Ainur
#10 Protestas contra recortes y corrupción <> Gobierno ilegítimo
0 K 10
#102 n3storm
#10 sí ocurrió, pero se encargaron de que tuviera consecuencias www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/6-de-los-21-acusados-de-Rod
0 K 6
#42 hulo
#7 Que no? díselo a todos aquellos que piden la dimisión por ejemplo de Mazón...

Según tu razonamiento Mazón debería seguir porque las elecciones son cada 4 años (por muy zoquetes que sean o por muy en contra tengan a la población)

En Francia por ejemplo no van a poder sacar unos presupuestos y seguramente el presidente dimitirá la semana que viene. Aquí todo vale y las tragaderas son cada vez más grandes.
0 K 9
HAL9K #79 HAL9K *
#42 Es que nadie dice que Mazón haya llegado a Presidente de forma ilegítima por haber pactado con vox para serlo. O que la primera legislatura de Ayuso fuese ilegítima por pactar con ciudadanos y vox siendo el PSOE el partido más votado. Nadie llamó traidor a Aznar cuando firmó el Pacto del Majestic con CIU para ser Presidente del Gobierno en el 96.
Y como esos muchos otros casos.
0 K 10
#80 soberao
#42 Mazon estaba en el reservado del Ventorro cuando tenía que estar pendiente de la evolución de la DANA con el resto de autoridades. Por dejación de funciones.
1 K 24
elGude #86 elGude
#42 Están pidiendo su dimisión, que me parece legítimo pedirla, la de cualquier político.

Mazón puede seguir hasta las elecciones de manera legítima y nadie puede decir que está de manera ilegal.

Aquí todo vale y las tragaderas son cada vez más grandes. Cierto. Si en Francia pasara lo de Mazón, lo habrían hecho dimitir desde su propio partido
1 K 21
#81 soberao *
#7 Cuando gobiernan los dueños de España, las derechas franquistas, todo es correcto.
0 K 14
angelitoMagno #116 angelitoMagno *
#7 Bueno, a ver ...

Convocantes de "Rodea el Congreso" ven "ilegítima" la investidura
Durante esta segunda votación se ha convocado la manifestación "Rodea el Congreso" que afirma que es una investidura "ilegítima" y que el de Rajoy "será un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo".

El cartel de la convocatoria -cuyo lema es "Ante el golpe de la mafia, democracia. No a la investidura ilegítima"- es un dibujo de Rajoy

…   » ver todo el comentario
1 K 25
troll_hdlgp #51 troll_hdlgp
#30 Mucha corrupción de Perro Sanche mucha corrupción de la "izquierda" pero cuando os exponen las corrupciones y las consecuencias de las nefastas decisiones de los vuestros lo ignoráis y soltáis el "y tú mas".

Primero limpiad vuestra casa y cuando este limpia ya podréis criticar la de los demás,
4 K 42
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Joder, cómo escuece que se señale al votante que vota en contra de sus propios intereses. "Responsabilidad" no es sinónimo de "culpa", pero algo hay que decir para pretender que Maestre se equivoca en su análisis, ni siquiera niega que exista su propia responsabilidad en las acciones del gobierno que él a apoyado, poniendo el ejemplo del Sáhara.

Y sí, cada votante es responsable de lo que hacen los gobiernos que elige. No la primera vez porque a cualquiera se la pueden…   » ver todo el comentario
1 K 29
juanitro #31 juanitro
#27 Ilegítimo...

Argumentario de parvulario.
2 K 27
#47 milestone
#31 más bien belicista...
0 K 9
juanitro #56 juanitro
#47 este es de los que arderían. {0x1f601}
0 K 9
NATOstrófico #57 NATOstrófico
#30 indulto de los ERES? Cuando?
Desarrolla esto, que no lo conocía
1 K 25
M.Rackham #78 M.Rackham
#41 ¿No os cansáis de soltar soplapolleces sin sentido?

Yo no soy socialista y aún así soy capaz de ver que si el PP estuviera en el poder nos iríamos todos A LA PUTA MIERDA. Sólo hay que ver lo que sucedió con la helada en Madrid, con la Dana en Valencia, con los incendios en CyL y Galicia. Cuando gobierna la derecha perdemos derechos y mueren españoles por su incapacidad manifiesta. Lo único que saben hacer es untar de dinero a los medios afines, a las empresas que les reparten sobres y de…   » ver todo el comentario
1 K 22
unodemadrid #91 unodemadrid
#78 Es que quiero que me beneficie a mi, la mayoría de los Españoles me la pelan. A mi me va mejor cuando gobierna la derecha, no serán tan malos como tu dices cuando llevan gobernando mas de 30 años aquí. Ya no cuela cuando venís con ese cuento de que viene la derecha, nos vamos a la puta mierda, dime una medida y todas esas gilipolleces.
3 K -4
M.Rackham #105 M.Rackham
#91 Entonces ni eres patriota ni eres una mierda pinchada en un palo.

No sé para qué hablas por aquí si sólo te interesas a ti mismo. Cómo te atreves entonces a desprestigiar a un gobernante? Con qué autoridad moral? Qué legitimidad? La de tus huevos morenos?

Te das cuenta de la gilipollez del asunto? El concepto de un gobernante es gestionar para la mayoría, no para un ente individual.

Sólo eres otro anarcocapitalista que no tiene ni puta idea de nada.

Voy a meter tus opiniones en el mismo sitio donde echo mis defecaciones matutinas.



:troll: :troll: :troll:
2 K 20
#108 carpeta
#91 "la mayoría de los Españoles me la pelan."
Pues ya lo has dicho todo y ha quedado claro por qué eres un mierda.
Y a Madrid le va "bien" a fuerza de acaparar recursos y hacer dumping fiscal al resto del país, es el mayor cáncer de España.
1 K 17
TALIVAN_HORTOGRAFICO #117 TALIVAN_HORTOGRAFICO
#91 "Todas esas gilipolleces" son las que le importan a EL PUEBLO. Ya sabes, ese pueblo por el que sacas el pecho en un mensaje, pero en otro admites que te puede comer los cojones por detrás porque a ti lo único que te importa es que te vaya bien a ti.
0 K 10
Abdo_Collo #120 Abdo_Collo
#91 No se puede ser más ruin, ojalá no te vaya bien, gobierne quien gobierne!
0 K 6
juanitro #35 juanitro
#23 maldita manía de llevarse los debates por los cerros de Úbeda.

Además lo que dices es absolutamente falso:

www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/rep
1 K 19
DrEvil #5 DrEvil *
"Es lícito que tú, votante de izquierda, creas que lo prioritario es lo cultural, ir contra lo 'patriarcal' o contra la responsabilidad en materia de fronteras, pero acepta que eso implique un mayor riesgo hacia tu vida y tu seguridad (...) En la sanidad, pero también en el riesgo de que cientos de violadores vean sus condenas reducidas".

Barbaridad? Pues ese es el nivel de lo que escribe esta persona.
Los políticos de todos los colores, incluidos sus ídolos, son nefastos.
La…   » ver todo el comentario
7 K 18
Malinke #38 Malinke
#5 vale, si el partido gobernante, sea el que sea, no invierte en prevención y cada año que haga calor se va a quemar tu comunidad (las comunidades tienen la competencia en prevención y extinción de incendios) por no invertir, o no te preocupa tu comunidad o te equivocas a quien pedir responsabilidades.

Aquí el problema es que hay que salvar al PP y se va cambiando el discurso en los medios sobre culpabilidades, como se hizo y hace con lo de la DANA.

Todo el mundo tiene claro que la prevención en los incendios o en una DANA es primordial, pero al final, si interesa, se cambian las prioridades si conviene salvar al que no se anticipó a las catástrofes.
0 K 10
#43 slimedition *
#5 La habilidad de ganar simpatías no tiene correlación con la habilidad gestora o legislativa.

Te votaría mil veces por esa frase.
1 K 9
#45 Leon_Bocanegra
#5 Barbaridad no, gilipollez. Lo que tú has escrito , no el artículo.
1 K 14
SerVicius #50 SerVicius
#5 Negativo por seguir con el mantra del todos son iguales y por vender que la democracia es poner un papel cada 4 años en una urna. Tenemos la habilidad, el derecho e incluso la obligación. Pero tu a lo tuyo.
¿Tu eres de esos que va a votar a pagascal por que TODOS los politicos son unos chupopteros corruptos y mentirosos?
0 K 7
Relajao #3 Relajao *
Por muy de izquierdas que sea tu gobierno, seguirá habiendo cambio climático y seguirás teniendo incendios.
La sanidad en comunidades gobernadas por el PSOE no es mucho mejor que en las gobernadas por el PP.
Menuda gilipollez de artículo.
5 K 16
#75 derivada
#3

La sanidad en comunidades gobernadas por el PSOE no es mucho mejor

o sea que es mejor.

seguirás teniendo incendios

¿y la gestión de los incendios como es en las comunidades gobernadas por el PSOE? ¿también "no mucho mejor", o es coincidencia que el desmadre de gestión solo pase en comunidades del PP?
1 K 12
#82 raids
#3 Si, pero es más posible que haya gente preparada y responsable a los mandos. Revisa como se gestionó la DANA por el gobierno de Ximo Puig y por el de Mazón. Quién creó la Unidad Valenciana de Emergencias y quién la desmanteló el primer día, quién creó la UME...
Y lo de la sanidad es verdad, porque los recursos son limitados, pero por ejemplo el gobierno del Botanic se dedicó a recuperar las concesiones privadas, que costaron un ojo de la cara, como el hospital de Manises o Torrevieja o el pufo de las resonancias...
Todavía estamos pagando en Valencia los pufos y los volquetes de putas de un montón de casos, como el EMTRE o la visita del Papa, Gurtel y ya los volvemos a tener "gestionando".
1 K 9
#113 Falangito
#3 Cómo decir que no eres “ni de derechas ni de izquierdas”. Equidistante; de extremo centro; de derechas, de toda la vida.
Porque da igual que gobierne el PP que el PSOE: incendios y danas va a seguir habiendo. Así que a votar al PP y a echar la culpa al PSOE.
0 K 7
tremebundo #68 tremebundo
#28 lo dicen abiertamente
¿Quién?
0 K 15
tremebundo #76 tremebundo
#71 Yo no sé quién piensas tú qué es el pueblo. Y estoy seguro que no tienes huevecillos para explicarlo.
0 K 15
unodemadrid #92 unodemadrid
#76 El pueblo es el conjunto de ciudadanos que forman este país. Y ahora mismo según las encuestas ganaría pp+Vox, lo que pasa que aquí en mnm se piensan que ganaría Podemos+sumar, No hay ahora mismo ninguna encuesta que diga que no gobernarían pp+vox y la gente quiere votar y cada vez se encabrona mas. Sanchez no quiere ir a elecciones ahora mismo porque sabe que las pierde, esta esperando a ver si se nos olvida toda la mierda que tiene a su alrededor., pero va a ser que no.
1 K 5
tremebundo #109 tremebundo
#92 Yo no quiero votar y no se me olvida toda la mierda que ha ido acumulando el Partido Podrido en todos estos años y ahora acelerando.
1 K 21
tremebundo #114 tremebundo
#92 Ah! Y en las últimas elecciones, las encuestas decían que gobernaría el Partido Podrido apoyado por BOCS. Y eso no ocurrió. No te fíes de lo que prediga el ABC, La Razón y OKDiario.
1 K 21
Inkululeko #48 Inkululeko
Claro que las comunidades autónomas tienen que asumir lo suyo, nadie lo niega, porque la prevención y la gestión inmediata del monte dependen de ellas. Ahora bien, el truco barato de Sánchez y su PSOE consiste en lavarse las manos con el rollo competencial mientras su Gobierno recorta, no coordina y luego se hace la foto con helicóptero de fondo cuando todo está calcinado. Al final, ¿qué pasa? Que los medios, la financiación, la política forestal a gran escala y la capacidad de reforzar…   » ver todo el comentario
1 K 14
#60 Leon_Bocanegra
#48 Lamento comunicarle que su comentario es una puñetera sarta de gilipolleces.
De nada.
0 K 11
Inkululeko #88 Inkululeko
#60 Lo que es una gilipollez, artista, es creer que el Gobierno central no tiene nada que ver en un problema estructural como los incendios forestales.
0 K 7
#94 Leon_Bocanegra
#88 pues eso cuentaselo al que crea que el gobierno central no tiene nada que ver en un problema estructural como los incendios forestales.
Pero no olvides repasar la gilipollez que has escrito , porque tiene tela.
0 K 11
Inkululeko #96 Inkululeko *
#94 el único repaso que hace falta es tuyo, porque sigues sin rebatir una sola idea, solo tiras pullitas cutres. Aprende a sostener un argumento sin intentar escurrirte en descalificaciones, que te faltan entendederas hasta para disimularlo
0 K 7
#97 Leon_Bocanegra
#96 claro que no he rebatido ninguna idea. Hace mucho llegue a la conclusión de que no sirve de nada discutir con propagandistas.
0 K 11
Inkululeko #99 Inkululeko
#97 Ahí lo tienes, campeón, te retratas tú solito. Vas de superior moral, pero en realidad lo tuyo es flojera intelectual.
0 K 7
#101 Leon_Bocanegra
#99 uuuuoo booooooom zasca! Me has hundido colega. Que puto crack! Te admiro.
Venga, desfilando.
0 K 11
Torrezzno #54 Torrezzno
Parece un falso dilema. Si yo canto Feijoo hijo de puta voy a vivir mejor?
0 K 14
#63 emdi
#54 Desahogarse desestresa.
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #73 Expat_Guinea_Ecuatorial *
"derechos historicos de los independentistas"? No se como la gente de izquierda, que luego sus regimenes son los mas centralistas, pueden defender discriminaciones por supuestos derechos historicos. Absurdo pero esto es meneame
1 K 13
#33 MADMax2
No creo que precisamente Pedro Sánchez vaya a solucionar nada en tema de sanidad o incendios, porque esto empezó con concesiones a ciertas autónomos que luego se generalizaron.
1 K 13
#39 MetalAgm
#33 Bueno, Pedro Sanchez no va a solucionar nada en sanidad o incendios porque el PSOE tambien es partidario de los modelos publico-privados, donde los impuestos pagan la factura y el amiguete se lo lleva limpio, pagando una miseria a los empleados contratados para asi tener el contrato más barato y ganar la adjudicación... Ni PP, ni VOX ni PSOE van a suprimir este tipo de contratos publicos... asi que solo queda el caos porque la gente va a seguir votando en masa a alguno de estos 3...
0 K 11
#84 Leon_Bocanegra
#74 No, no era vicepresidente, llegó a vicepresidente a pesar de todo lo que hicieron contra él. Pero la maquinaria contra él empezó mucho antes de ser vicepresidente.
0 K 11
Seyker #83 Seyker
#30 Poco hablas de que la amnistía INCONSTITUCIONAL de don Montoro no tuvo consecuencia penal alguna.
0 K 10
chemari #85 chemari
Buen artículo. Os lo resumo para los perezosos: se te quema la casa? disfruta lo votado.
0 K 9
chemari #87 chemari *
Pues tienes razón. El PPSOE nos ha llevado a la situación que estamos ahora en tema de vivienda. O bien por que les interesaba como al PP, o bien por inacción como el PSOE. Pero para mi son los dos culpables, no me jodais.
Y no me vengais con que criticar al PSOE es hacerle la cama al PP, os recuerdo que había un partido a la izquierda de PSOE con propuestas interesantes, pero que decidieron cargarselo precisamente porque atacaba al status quo.
0 K 9
CharlesBrowson #90 CharlesBrowson
la cancion del verano ha sido
0 K 9
oceanon3d #16 oceanon3d
Que ejemplo mas cutre...
0 K 8
oceanon3d #17 oceanon3d
Se nota que ha dolido ...
0 K 8
#52 Kikoncito
#27 Ilegitimo era Franco, no quien gana unas elecciones.
0 K 7
#55 wictor69
#27 el pueblo??? Que pueblo??? Conozco a mucha gente que no quiere a Sánchez pero conozco a más gente aún que lo que no quiere de ninguna manera es un gobierno PP+ vox , para saber que grupo es mayoría habrá que esperar a las elecciones que son cada 4 años y no cada vez que el ABC o la razón publican un sondeo
0 K 7
Postmeteo #93 Postmeteo *
Un gran artículo. Sin embargo tengo la sensación de que muchos verán la paja en el ojo desde su torre moral, porque los de "si has votado a ..., es tu responsabilidad" tiende a ser indigesto si dices cosas como

Si has votado a la izquierda, y te comes un par de meses de condena por denuncia falsa, es tu responsabilidad.

Si te presentas a un trabajo y no te dan la plaza pese a ser el mejor porque hay unas cuotas , es tu responsabilidad.

Si la administración es cada vez más…   » ver todo el comentario
0 K 7
Mathrim #67 Mathrim
#27 No no lo es, y hay herramientas.. Que hagan una moción, no? Si tan seguros están de ganar...
0 K 6
#89 danifart
como de idos estais algunos para llamar al PSOE derecha. Ultraizquierdismo en estado puro.
0 K 6
#18 egonfal_ *
Ya hay analistas y encuestadoras que están pronosticando el vuelvo electoral y si finalmente los partidos a su izquierda se unen, el batacazo de la derecha va a ser inimaginable.

Creo que tensar tanto la cuerda contra el Gobierno y más concretamente contra el presidente ha terminado por volverse en contra de la derecha.

El acoso que sufre no solo él, sino su familia no se ha visto jamás en democracia y cualquier persona con dos dedos de frente es totalmente consciente que es desproporcionado y para nada ajustado a la realidad.
0 K 6
#25 lamarisevadecañas
#18 Pablo Iglesias
2 K 27
#32 egonfal_
#25 Razón llevas.
0 K 6
#53 Leon_Bocanegra
#25 a Pablo Iglesias y su señora los han acosado hasta límites insospechados. Pero lo que no se habia visto nunca es un acoso a un presidente del gobierno como el que están haciendo a Sánchez. Hasta ahora habían acosado a alcaldesas madrileñas, dupitadas valencianas, a podemos en general (Pablo, Irene, Alberto Rodríguez, Isa Serra, etc etc)
Pero al presidente del gobierno? Me parece que esta gentuza está tocando techo
2 K 22
#74 lamarisevadecañas
#53 era vicepresidente. Eso sentó las bases de lo que pasa ahora
0 K 10
#34 MADMax2
#18 la izquierda unida?

Empezarán a decirse unos a otros que no son la verdadera izquierda, y que el resto son fachas "menos yo"
1 K 13
BRPBNRS #44 BRPBNRS *
#18 si finalmente los partidos a su izquierda se unen

xD xD xD xD xD

Eso es imposible por 2 motivos.

Primero porque no se pondrian de acuerdo ni en el tipo de letra que usar en un hipotético documento de acuerdos.
Segundo porque en la derecha no hay ego, solo quieren saquear al pais y les da igual si tu imagen es la que aparece en los carteles mientras me des mi sobre. De hecho, si mi imagen no aparece en ningún sitio, mejor. Los líderes políticos de izquierda, en general, buscan el poder y ni de coña van a pasar a un segundo plano por unir a las izquierdas.
2 K 18
#70 wictor69
#18 la izquierda no se va a unir porque ya sabemos que el frente popular de Judea y el frente judaico popular se odian a muerte, lo que puede pasar es que la atomización de la izquierda haga que el PSOE concentre el "voto útil" de los desencantados con la izquierda
2 K 16
zykl #59 zykl
Lagrimas de facha a tutiplén estos días por la TV. Viendo como la mierda de casona herencia de la abuela se les quemaba. Creo haber escuchado ayudas de18k€ por casa, les da para una camper de 3a mano. Como cuando el Prestige, 0 criticas al PP y volver a votarlos recién cobradas las ayudas con el cazo en la mano. La gente ya aprendió que es mejor no ir ayudarlos porque en el fondo te odian por hacerle ese feo al PP de su autonomía.
0 K 6
#72 MetalAgm
#59 El grave problema que arrastra España con la lacra del PP y la derecha española va a ser dificil de estirpar. Toda esa gente de comunidades que llevan mas de 30 años votanto al PP vienen de la falsa idea de que ellos o sus padres prosperaron en los pueblos gracias al gobierno de Aznar, que les dio dinero a mansalva para comprarse nueva maquinaria, tractores, hacer naves inmensas para guardar el grano, etc etc... pero es que esas ayudas venian de la UE y Aznar se lo vendió como que fue…   » ver todo el comentario
1 K 17
unodemadrid #64 unodemadrid *
Es que vivir en Madrid cuesta dinero, quien quiera venir aquí ya sabe que tiene que pagar, si no, que se quede en su pueblo. Aquí los alquileres tienen el precio que paga la gente que puede, si no puedes, no vengas a protestar, y si eres de aquí y no puedes, este ya no es tu sitio, te tienes que ir a un radio mas de distancia y si tampoco puedes pues a otro radio mas. Es el mercado amigo.
0 K 6
#98 pascuaI
#64 ¿Los que son de Madrid y se tienen que ir tampoco tienen derecho a protestar?
0 K 6
unodemadrid #103 unodemadrid
#98 Si, pero desde fuera, desde un radio más de distancia.
0 K 6
lobotomico2 #2 lobotomico2
Estamos llegando a unos limites de fanatismo y tonterias...

Si no tienes sanidad en Madrid y votas a Ayuso, es culpa tuya. Perfecto.

Se le olvida al señor que si no tienes piso por vivir en Asturias, donde mas han subido en España los alquileres, y votar PSOE, tambien es culpa tuya.

La estpidez del cherry picking.
18 K 3
shake-it #14 shake-it
#2 Habla de la derecha. Por lo tanto, automáticamente está incluido el PSOE. Por otro lado, a pesar de tener la mayor subida de alquileres, no es, ni de lejos, la provincia con alquileres más altos. Es el precio final lo que te impide el acceso a la vivienda, no la subida. Y si hablamos, no ya sólo de alquiler, sino de precio de venta, Madrid está en el top. Y lo peor es que a Ayuso no le parece mal.
3 K 44
lobotomico2 #23 lobotomico2
#14 Por eso habla de las comunidades gobernadas por PP y PSOE.

Asturias, que no es que sea el centro comercial o industrial de España, es la tercera con los alquileres mas altos.
0 K 6
Antipalancas21 #26 Antipalancas21
#2 Eso de Asturias no es verdad, estan por encima, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y el País Vasco., siendo Madrid la que mas ha subido
4 K 58
lobotomico2 #29 lobotomico2 *
#26 Tienes razon. No he puesto el dato correcto.

No te puedo dar positivo por Karma.

Cambia ese dato por cualquier otroal dato de una comunidad del PSOE y tienes un articulo.
0 K 6
Asimismov #4 Asimismov *
#1 ya vimos a Aznar y su guerra y a Rajoy y su impuesto al Sol que arruinó a 60.000 familias, o los rescates o el banco malo que desahució a más de 80.000 familas y que no nos iba a costar un solo Euro, o la reforma laboral ... ¿ también los convirtieron en ilegítimos?
25 K 198
Sandilo #30 Sandilo
#4 Y Franco!!! Que se te olvida!!!

Mucho te importa el impuesto al sol pero poco hablas del indulto de los Eres.
17 K -47
unodemadrid #41 unodemadrid *
#4 Aznar tenia buenos sondeos al igual que Rajoy, no nos olvidemos que el pinocho llego al poder a través de una moción de censura , digamos que "por la fuerza" y luego pregunto al pueblo con elecciones cuando le favorecían los sondeos, es decir, cuando le salió de la polla. Ahora esta claro que vaya donde vaya le gritan dimisión, no le quieren en ningún sitio y además los sondeos no son favorables, pero ahí sigue, por la "fuerza", #1 tiene razón, saber que el pueblo no te…   » ver todo el comentario
4 K -4
tremebundo #62 tremebundo
#41 Cuando dices “el pueblo”, ¿no seréis #1 y tú?
3 K 31
unodemadrid #71 unodemadrid
#62 No no, sabes perfectamente a quien me refiero, seguramente tu no, que pensarás que ganará podemos algún día, pero ese día no llegará, mientras que #1 y yo sabemos que la derecha llegará al poder apoyada por la ultra derecha.
1 K 5
Dasold #115 Dasold
#41 bueno es lo que toca, a seguir mamando pintalabios de perro un par de años mas y ya veremos si toda la tonteria de que no tiene apoyo popular no os hace tener que seguir rebañando esmegma otros 4 años despues.
0 K 7
tul #6 tul *
#1 ya estas con tu propaganda propepetarra de todos los dias? vete a contar mentiras a otro sitio, pesado!
7 K 71
Ludovicio #69 Ludovicio
#6 Se juega el sueldo.
Huele a cuenta profesional que tira para atrás.
1 K 25
#8 Meinhard
#1 Eso mismo dijeron en EEUU sobre Biden y es cogieron a Trump. Solo hace falta ver el resultado, para hacernos una idea de lo que pasará aquí.... Pero lo importante es la bandera y las pulseritas.
5 K 33
tremebundo #66 tremebundo
#8 También es importante escribir “escoger “ bien. Eso delata tu inclinación electoral.
0 K 15
digira #77 digira
#8 Gracias a gente obtusa como este personaje el mundo se va la la mierd@: calentamiento global, extracción de la riqueza hacia los ricos, guerras, genocidios, ...
El MIT en 1979 pronosticó el colapso de la civilización en 2040 y se está cumpliendo !
Yo le digo a mis hijos que aprendan habilidades ya que pueda ser que conozcan una sociedad distópica.
0 K 9
oceanon3d #11 oceanon3d
#1 Otra vez hablando en nombre de todos los españoles ... solo te falta hablar de ti mismo en tercera persona.

xD xD xD xD
7 K 61
Sandilo #28 Sandilo
#11 Hasta tú mismo sabes que España no quiere a Sánchez, lo sabe hasta el propio Sánchez y lo dicen abiertamente.
4 K 15
Mathrim #65 Mathrim
#28 Y que es lo que quiere España? Feijoo-Abascal?

A base de bulos lo conseguirán a la tercera, y veremos a nivel nacional la fenomenal gestión que hacen ahora mismo a nivel regional
0 K 6
oceanon3d #95 oceanon3d *
#28 Te creo...creo que piensas de verdad eso. Y ya te digo que tienes un problema que te hace confundir el cerco de tu universo ideológico con la realidad.

La verdad es que los españoles están muy divididos entre los que aprueban al gobierno y los que no. Casi al 50%. Y además la polarización funciona en las dos direcciones. Pero ya se voto hace menos de dos años y es lo que hay.

Y ya te digo una cosa; en el 2027 tampoco van a entrar las derechas. Apuntalo para cuando toque.
0 K 8
DDJ #12 DDJ *
#1 Tu realidad coincide con la misma gilipollez que dicen desde hace años en la COPE xD
4 K 43
#13 Kikoncito
#1 La parida del día, un cargo electo ilegitimo por que Sandilo dice que ha perdido el apoyo del pueblo. Pues nada cada vez que el CIS vaticine un cambio de gobierno a convocar elecciones. Las tonterías que hay que leer.
2 K 25
Sandilo #27 Sandilo
#13 No, si un dirigente pierde la confianza del electorado y aún así se mantiene en el cargo ejerciendo el pormishuevismo es ilegítimo.

Tú sabes que el pueblo no quiere a Sánchez, lo sabe el gobierno, y lo sabe todo el mundo,
2 K 4
TALIVAN_HORTOGRAFICO #118 TALIVAN_HORTOGRAFICO *
#27 [citation needed]

En todo caso está bien fácil. Si nadie quiere a Sanchez en el Gobierno, ¿por qué no promover una moción de censura?
0 K 10
#21 _571
#1 Te olvidas de la mayoria silenciosa, ¿ O en esta ocasión no existe?
1 K 15
Ilunabarra #24 Ilunabarra
#1 Sí claro, porque tú lo digas. Si es ilegítimo no sé por qué no actúa quien tenga que hacerlo. Hemos llegado al absurdo de que todos los gobiernos que no nos gustan son dictaduras y eso es frivolizar.
0 K 9
zykl #36 zykl
#1 A estas alturas estas ya mas que acostumbrado a que el fucker se revuelta y te la clave. Ve preparando la vaselina, golosón.
1 K 9
Battlestar #37 Battlestar
#1 A ver, la derecha ya ganó las ultimas y actualmente gobierna España. xD
Que tu te llames "progresista" simplemente porque no eres un nazi y tienes unos mínimos de respeto por tus semejantes no hace que dejes de ser derecha. sobre todo si eres pro monárquico y sigues apoyando a la iglesia católica y otras confesiones
0 K 11
Caresth #40 Caresth
#1 Ya lo tenía perdido cuando las últimas elecciones municipales. Estaba clarísimo, clarisisímo, que el PP había arrasado y que nadie quería a Sánchez. Y el tipo convocó elecciones generales y las ganó de nuevo. O, al menos, consiguió juntar una mayoría. Así que tal vez tengas que revisar tu argumento. Las cosas sólo están claras cuando se vota, y eso es cada cuatro años.
0 K 9
#46 milestone
#1 Las reglas de juego son las que son, 4 años, ergo no es ilegítimo. Todo lo demás son fantasías de quien podía haber gobernado pero no ha querido y el resto del partido que llevan desde que apareció Podemos en el panorama político usando a los medios de comunicación para manipular a la opinión pública, y como les ha funcionado, ya ni se tapan.
0 K 9
#49 DonaldBlake
#1 La culpa es de Feijóo, que no gobierna porque no quiere. Si hubiese querido, no nos iría tan mal y tendríamos a un presidente realmente amado por su pueblo.
0 K 8
Mathrim #61 Mathrim
#1 Efectivamente, es que el votante de "izquierdas" castiga a sus electos. No como la derecha, que cuanta más corrupción, mentiras y nepotismo, más apoyo tiene...

Tendrá que ver con el nivel intelectual del votante medio.
0 K 6
#112 carpeta
#1 Exacto, hay una realidad y luego está la que os montáis algunos para justificar ser tan gañanes.
0 K 7
«12

menéame