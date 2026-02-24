¿por qué lo haríamos? (FI - 4)

Enviamos la sonda a ese planeta lejano, que parecía que podría albergar vida, y sin querer les dimos la tecnología para los viajes entre sistemas solares, que utilizaron para venir a conquistarnos. Ahora vivimos en permanente guerra con la Tierra.
Enviamos la sonda a ese planeta lejano, que parecía que podría albergar vida, y sin querer les dimos la tecnología para los viajes entre sistemas solares, que utilizaron para venir a conquistarnos. Ahora vivimos en permanente guerra con la Tierra.
enviado
____
menéame