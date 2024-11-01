Python: El documental (ENG)  

Esta es la historia del lenguaje de programación más querido del mundo: Python. Lo que empezó como un proyecto paralelo en Ámsterdam durante la década de 1990 se convirtió en el software que impulsa la inteligencia artificial, la ciencia de datos y algunas de las mayores empresas del mundo. Pero el futuro de Python no estaba asegurado; en un momento dado estuvo a punto de desaparecer. Este documental de 90 minutos cuenta con la participación de Guido van Rossum, Travis Oliphant, Barry Warsaw y muchos más.