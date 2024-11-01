edición general
Python: El documental (ENG)

Esta es la historia del lenguaje de programación más querido del mundo: Python. Lo que empezó como un proyecto paralelo en Ámsterdam durante la década de 1990 se convirtió en el software que impulsa la inteligencia artificial, la ciencia de datos y algunas de las mayores empresas del mundo. Pero el futuro de Python no estaba asegurado; en un momento dado estuvo a punto de desaparecer. Este documental de 90 minutos cuenta con la participación de Guido van Rossum, Travis Oliphant, Barry Warsaw y muchos más.

rnd #2 rnd
El lenguaje más sobrevalorado del mundo , es como el BASIC de los 80, ineficiente pero asequible hasta para los mas tontos.
#3 exeware *
#2 si estas en lo cierto, que sea el mas usado habla muy mal de todos los programadores que lo usan... creo que no estas teniendo encuenta que a veces es mejor tener un cuchillo que puede cortar todo que tener el cuchillo mas afilado del mundo que solo corta ciertas cosas... ahi esta tu error.
#4 potom
#2 en teoría, cuando la IA este muy avanzada, todos los códigos deberían ser convertidos a ensamblador o código máquina para que la eficiencia sea máxima
Heni #5 Heni *
#4 Es decir, el gran avance es que las IAs se vuelvan compiladores? :troll:
#7 exeware
#4 el python se convierte a codigo maquina sabes? muchas de sus librerias estan implementadas en otros lenguajes como rust.
#6 PerritaPiloto
#2 ¿He oído java?
The_Ignorator #1 The_Ignorator
¿Quién hubiera pensado hace 30 años que hubiesemos llegado aqui?
Con suerte nos daba para programar en un Olivetti. Sin teclado.  media
