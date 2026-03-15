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"Es pura negligencia": Rufián, muy crítico con el resultado a la izquierda del PSOE en Castilla y León

"Es pura negligencia": Rufián, muy crítico con el resultado a la izquierda del PSOE en Castilla y León

El portavoz de ERC ha realizado su diagnóstico del resultado de la izquierda en las elecciones de Castilla y León

| etiquetas: elecciones , castilla y león , rufián
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", apunta el diputado de ERC.
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#5 tierramar *
Ha ganado la ABSTENCION, pero los medios lo obvián. . . www.meneame.net/m/Hemeroteca/elecciones-castilla-leon-extremadura-arag
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Alakrán_ #10 Alakrán_
#5 Va a gobernar la abstención? Pues eso.
En casi todas las elecciones gana la abstención.
1 K 25
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Los resultados le dan la razón.
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TikisMikiss #6 TikisMikiss
A ver si ahora vuelve a tener huevos Pablo Iglesias a salir berreando y eructando veladamente contra Rufián como cuando este salió a proponer lo del frente unido.

El escuadrista fascistoide de Iglesias prefiere matarla "porque es suya" antes que la toquen otros, y es lo que lleva intentando ya bastantes años, reventar a la izquierda. Pues mira, matón de medio pelo de mierda: la gente ya te ha dicho que te vayas a tomar por el culo. Vete a tratarte del alcoholismo o la adicción a la nieve o la psicopatía o la mierda que tengas en la puta cabeza y no vuelvas.

Gracias, Rufián, por traer cordura.
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#8 Empakus
Yo lo veo claro...
Si no se cargan a toda la plana mayor de Podemos, Sumar e Izquierda Unida es porque tienen más vocación de empresa que de partido político...
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DonNadieSoy #4 DonNadieSoy
Creo que no va haber remedio, despues de las declaraciones de la coordinadora de Sumar, Lara Hernández despues de las elecciones de CyL: "La unidad, de por sí, no basta" me da la impresión que se van a negar a cualquier tipo de union... tienen 4 escaños de mierd* asegurados y les da igual quedarse 4 años o mas viendo al pp vender el pais.
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Alakrán_ #9 Alakrán_
#4 A este paso da igual que se unan o que sigan por separado.
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin *
Quince mercenarios de Putin y cuatro de la guardia revolucionaria de Irán se van a meter con Rufián. No pueden consentir que la izquierda levante cabeza por encima de su verdadera baza, Vox.. Han gastado demasiado dinero en topos para la izquierda española. Más que los maderos.
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#7 j3j3j3j3
par ami desgracia me ha tocado presencia una reunion de partidos de izquierda previas elecciones autonómicas , es verdad el dicho que la politica es como las salchichas , si ves como se hace ya no te gusta , 2 o 3 horas de reunion y lo unico que se debatia era el numero de asesores y el dinero que se debía embolsar y como distribuir , nada de programa nada de debate sobre medidas , todo organigrama y finanzas , no me ha hecho dejar de votar a la izquierda pero me dio mucha pena.
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menéame