·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11139
clics
Comida estadounidense que no se puede vender legalmente en Europa [ENG]
4490
clics
El vídeo del primer ministro israelí Netanyahu tomando café, en el punto de mira; Grok lo califica de «deepfake»
3090
clics
Polémica en la Maratón de Barcelona tras una emergencia médica: "¿Hasta qué punto hacemos el gilipollas por nuestra marca?"
5583
clics
El momento tierra, trágame de un reportero por su nivel de inglés
3676
clics
Netanyahu publica un segundo vídeo “Cafetería” en medio de rumores, lo que provoca nuevas acusaciones de uso de inteligencia artificial [ENG]
más votadas
509
Trump fuerza a Jamaica, Honduras y Guatemala a expulsar a los médicos cubanos que cubrían sus hospitales públicos: los más pobres se quedan sin atención sanitaria
365
Paul Krugman, Nobel de Economía: 'Todos los aliados de EEUU ya consideran a China un socio más fiable que Trump'
506
La Argentina de Milei, en "recesión profunda": el segundo país con mayor caída industrial, por detrás de la Hungría de Orbán
574
El lobby sionista se lanza en los tribunales contra rostros de TVE y periodistas de la izquierda
512
“No es una crisis, es un crimen”: la carta viral que acusa al embargo de asfixiar a Cuba
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
41
clics
"Es pura negligencia": Rufián, muy crítico con el resultado a la izquierda del PSOE en Castilla y León
El portavoz de ERC ha realizado su diagnóstico del resultado de la izquierda en las elecciones de Castilla y León
|
etiquetas
:
elecciones
,
castilla y león
,
rufián
10
2
1
K
110
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
1
K
110
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
"0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", apunta el diputado de ERC.
4
K
64
#5
tierramar
*
Ha ganado la ABSTENCION, pero los medios lo obvián. .
.
www.meneame.net/m/Hemeroteca/elecciones-castilla-leon-extremadura-arag
0
K
15
#10
Alakrán_
#5
Va a gobernar la abstención? Pues eso.
En casi todas las elecciones gana la abstención.
1
K
25
#2
ur_quan_master
*
Los resultados le dan la razón.
0
K
11
#6
TikisMikiss
A ver si ahora vuelve a tener huevos Pablo Iglesias a salir berreando y eructando veladamente contra Rufián como cuando este salió a proponer lo del frente unido.
El escuadrista fascistoide de Iglesias prefiere matarla "porque es suya" antes que la toquen otros, y es lo que lleva intentando ya bastantes años, reventar a la izquierda. Pues mira, matón de medio pelo de mierda: la gente ya te ha dicho que te vayas a tomar por el culo. Vete a tratarte del alcoholismo o la adicción a la nieve o la psicopatía o la mierda que tengas en la puta cabeza y no vuelvas.
Gracias, Rufián, por traer cordura.
0
K
11
#8
Empakus
Yo lo veo claro...
Si no se cargan a toda la plana mayor de Podemos, Sumar e Izquierda Unida es porque tienen más vocación de empresa que de partido político...
0
K
11
#4
DonNadieSoy
Creo que no va haber remedio, despues de las declaraciones de la coordinadora de Sumar, Lara Hernández despues de las elecciones de CyL: "La unidad, de por sí, no basta" me da la impresión que se van a negar a cualquier tipo de union... tienen 4 escaños de mierd* asegurados y les da igual quedarse 4 años o mas viendo al pp vender el pais.
0
K
11
#9
Alakrán_
#4
A este paso da igual que se unan o que sigan por separado.
0
K
12
#3
mikhailkalinin
*
Quince mercenarios de Putin y cuatro de la guardia revolucionaria de Irán se van a meter con Rufián. No pueden consentir que la izquierda levante cabeza por encima de su verdadera baza, Vox.. Han gastado demasiado dinero en topos para la izquierda española. Más que los maderos.
0
K
10
#7
j3j3j3j3
par ami desgracia me ha tocado presencia una reunion de partidos de izquierda previas elecciones autonómicas , es verdad el dicho que la politica es como las salchichas , si ves como se hace ya no te gusta , 2 o 3 horas de reunion y lo unico que se debatia era el numero de asesores y el dinero que se debía embolsar y como distribuir , nada de programa nada de debate sobre medidas , todo organigrama y finanzas , no me ha hecho dejar de votar a la izquierda pero me dio mucha pena.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En casi todas las elecciones gana la abstención.
El escuadrista fascistoide de Iglesias prefiere matarla "porque es suya" antes que la toquen otros, y es lo que lleva intentando ya bastantes años, reventar a la izquierda. Pues mira, matón de medio pelo de mierda: la gente ya te ha dicho que te vayas a tomar por el culo. Vete a tratarte del alcoholismo o la adicción a la nieve o la psicopatía o la mierda que tengas en la puta cabeza y no vuelvas.
Gracias, Rufián, por traer cordura.
Si no se cargan a toda la plana mayor de Podemos, Sumar e Izquierda Unida es porque tienen más vocación de empresa que de partido político...