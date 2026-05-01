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Lo de Pujol. Lo de la financiación. Lo de Aliança

Lo de Pujol. Lo de la financiación. Lo de Aliança

El legado de Pujol es la mentira, la disociación entre lo que decía y lo que hacía. Sin eso no se explicaría el procés. Ni se comprendería lo que viene: Aliança Catalana

| etiquetas: puyol , financiacion
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1 comentarios
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Pertinax #1 Pertinax *
El legado de Pujol es Puigdemont, y lo que han sisado él y los cómplices de su satrapía.
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