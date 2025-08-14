edición general
¿Pueden las búsquedas en Google ayudar a prevenir crisis sanitarias?

El desarrollo del «big data», posible gracias al uso creciente de internet y las herramientas digitales, parecía abrir un abanico de posibilidades para anticipar y prevenir crisis, especialmente sanitarias. El proyecto Google Flu Trends, lanzado en 2008 y suspendido seis años después, podría resurgir gracias a la IA.

Torrezzno
No. El modelo de negocio de Google y la mayoría de navegadores es la publicidad. Por lo tanto van a poner delante de tu cara lo que mas publicidad da. La inmensa mayoría de los resultados en google pertenecen a solo 16 empresas.
Google entierra y mata al resto.

Hay alternativas algo mejores como Qwant o Brave sin pagar. Duckduckgo estaría a mitad ya que usa bing como índice.
pepel
Para lo único que sirven es para educar su IA.
unocualquierax
Está claro que el análisis de una cantidad tan enorme de datos puede tener un objetivo muy beneficioso para la sociedad.
Lo malo es que también se convierte en una herramienta peligrosísima para esa misma sociedad cuando está en manos de quien tiene el poder, el control.
