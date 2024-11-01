Los pueblos con los nombres más raros de España  

En España contamos con pueblos con nombres tan raros que seguro que con más de uno puedes partirte de la risa y por mucho que te lo preguntes, sí, existen de verdad. 37 localidades cuya denominación seguro que es para comentar: Guarromán (Jaén), Villapene (Lugo), Parderrubias (Pontevedra), Margudgued (Huesca), Pepino (Toledo), Cenicero (La Rioja), Peleas de Arriba y Peleas de Abajo (Zamora), Meadero de la Reina (Cádiz), Adiós (Navarra), Correpoco (Cantabria), Calamocos (León), Venta de Pantalones (Jaén), Casas de Fernando Alonso (..)
Cabezón de la sal también se las trae.
La madre que los parió...
Como para irse a vivir allí...
Santi Cazorla, por ejemplo, es de Lugo de Llanera (Asturias)
Los otros dos me los apunto, (también la Villaescusa la solana), aunque por Santa María he pasado (está cerca de Atapuerca y casi camino de Briviesca
¿No es eso Rascalobos?
Imagino que faltan un montón de pueblos de España que entrarían en la lista porqué me parece que no hay más de uno por provincia.
Dejo enlace al escudo de Riumors.
ca.wikipedia.org/wiki/Escut_de_Riumors#/media/Fitxer:Escut_de_Riumors.
Toma ya
Alberche del Caudillo
Alcocero de Mola
Quintanilla de Onésimo
San Leonardo de Yagüe
Todos ellos honrando a asesinos golpistas.
Ahora, a ver que dice la noticia
Edito: #listachorra debnombres que le hsn hecho gracia al autor... o ni siquiera, solo para rellenar
El primer pueblo se llamaba "Venta de Pantalones" y el último que subí "Lo del Gato". Hay alguno muy gracioso como "Moscas del Páramo"
Los gallegos somos muy cachondos y tenemos O Sexo
Toma ya.
Creo que no lo puse en el blog, pero durante la pandemia visité uno llamado Covides, en el Valle de Mena (Burgos)