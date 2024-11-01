edición general
6 meneos
80 clics
Los pueblos con los nombres más raros de España

Los pueblos con los nombres más raros de España  

En España contamos con pueblos con nombres tan raros que seguro que con más de uno puedes partirte de la risa y por mucho que te lo preguntes, sí, existen de verdad. 37 localidades cuya denominación seguro que es para comentar: Guarromán (Jaén), Villapene (Lugo), Parderrubias (Pontevedra), Margudgued (Huesca), Pepino (Toledo), Cenicero (La Rioja), Peleas de Arriba y Peleas de Abajo (Zamora), Meadero de la Reina (Cádiz), Adiós (Navarra), Correpoco (Cantabria), Calamocos (León), Venta de Pantalones (Jaén), Casas de Fernando Alonso (..)

| etiquetas: pueblos , nombres , raros , españa
6 0 0 K 83 ocio
36 comentarios
6 0 0 K 83 ocio
Narmer #1 Narmer *
Huétor Tájar es uno de esos nombres que siempre me han resultado raros de narices.

Cabezón de la sal también se las trae.
2 K 34
Skiner #8 Skiner
#0 #1 Eso no son nombres raros son nombres chistosos que no es lo mismo.
0 K 7
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#1 Entrepenes
0 K 20
Cantro #23 Cantro
#12 O Sexo, Vilapene, Río Poya, Río Cuerpo de Hombre
0 K 11
Feindesland #20 Feindesland
#14 Berga tampoco está mal. Pero es un falso amigo.

;)
2 K 30
wachington #33 wachington
#20 Justo acabo de responder a tu artículo sobre la contratación de una persona.
0 K 9
Feindesland #31 Feindesland
#30 quide decir luego, en Burgos...
1 K 29
Cantro #29 Cantro
#24 Qué buenos. Me perdí ese cuando visité Castrojeriz. Me hizo gracia que allí haya una señal hacia Castrillo de Murcia
1 K 29
Feindesland #19 Feindesland
#16 Por ahí, por Castilla, hay un Quintanilla del Coco.

xD
1 K 29
Cantro #21 Cantro
#19 Por ahí pasé yo una vez (la comarca de Arlanza mola mucho). Al lado está Castroceniza xD
2 K 43
Feindesland #24 Feindesland *
#21 Hay por ahí dos pueblos, uno al lado del otro, que se llaman Tabanera y Escarabajosa.

La madre que los parió...
1 K 29
Feindesland #28 Feindesland
#21 Lugo, en Burgos... Villaescusa la Sombría y Santa María del Invierno.

Como para irse a vivir allí...
2 K 43
Cantro #30 Cantro *
#28 Lugo y Vigo no son tan "raros". Vigo viene de "vicus" (misma raíz semántica que Vic, en Barcelona), que es un tipo de aldea y Lucus puede estar relacionado con Lugh, un dios celta.

Santi Cazorla, por ejemplo, es de Lugo de Llanera (Asturias)

Los otros dos me los apunto, (también la Villaescusa la solana), aunque por Santa María he pasado (está cerca de Atapuerca y casi camino de Briviesca
0 K 11
#3 cajadecartonmojada *
Añado algunos más a la lista: Peal de Becerro (Jaén), Cabra del Santo Cristo (Jaén), Rodrigatos de la Obispalía (León).
1 K 27
cosmonauta #7 cosmonauta *
Ultramort, L'Empordà. En catalán podría interpretarse como ultramuerte.
2 K 27
Feindesland #11 Feindesland
#7 Por ahí tenéis también un Gratallops.

¿No es eso Rascalobos?

xD xD
3 K 44
cosmonauta #18 cosmonauta *
#11 Si.. sería Rascalobos, si. Hay algún otro cachondo... Malgrat de Mar, que podría traducirse por "A pesar" de Mar... pero vamos, que no.
2 K 36
wachington #14 wachington
#7 Te has adelantado, iba a decir Ultramort y otros como Riumors (río muertos), Verges (vírgenes) o Espolla. Por no hablar de los Vilade...

Imagino que faltan un montón de pueblos de España que entrarían en la lista porqué me parece que no hay más de uno por provincia.

Dejo enlace al escudo de Riumors.
ca.wikipedia.org/wiki/Escut_de_Riumors#/media/Fitxer:Escut_de_Riumors.
2 K 27
plutanasio #32 plutanasio
#27 y Támara de Campos, que con menos de 100 habitantes tiene la iglesia más grande de la provincia después de la capital y varios edificios más interesantes.
1 K 21
Cantro #34 Cantro
#32 Hostias, esto no lo sabía. Podía haberme pasado cuando fui a Astudillo
0 K 11
#26 Albarkas
También tenemos Contamina (Zaragoza)
0 K 20
themarquesito #6 themarquesito
Parderrubias, el pueblo favorito de Ábalos
0 K 20
Feindesland #4 Feindesland
Manganeses de la Lampreana, Zamora

Toma ya

xD
0 K 18
Malinois #36 Malinois
¿Qué me decís de Pis? En Asturias,en el concejo de Colunga
0 K 14
fofito #10 fofito
Llanos del Caudillo
Alberche del Caudillo
Alcocero de Mola
Quintanilla de Onésimo
San Leonardo de Yagüe

Todos ellos honrando a asesinos golpistas.
0 K 13
Kantinero #25 Kantinero
Calamocos lo conozco, al lado de Ponfe
0 K 12
#15 ombresaco *
Dado que en España cssi no hay pueblos con el mismo nombre, todo son igual de raros :-)

Ahora, a ver que dice la noticia

Edito: #listachorra debnombres que le hsn hecho gracia al autor... o ni siquiera, solo para rellenar
0 K 11
Aokromes #2 Aokromes
yo añadiria Igay en alava.
0 K 11
Cantro #9 Cantro *
Hace unos años empecé un blog con este tipo de sitios, pero me aburrí enseguida:lospueblosconnombresraros.blogspot.com/

El primer pueblo se llamaba "Venta de Pantalones" y el último que subí "Lo del Gato". Hay alguno muy gracioso como "Moscas del Páramo"

Los gallegos somos muy cachondos y tenemos O Sexo
0 K 11
Feindesland #13 Feindesland
#9 HJay uno por ävila que se llama La Hija de Dios.

Toma ya.
0 K 18
Cantro #16 Cantro *
#13 Ese me hizo mucha gracia

Creo que no lo puse en el blog, pero durante la pandemia visité uno llamado Covides, en el Valle de Mena (Burgos)
0 K 11
plutanasio #22 plutanasio
#9 y Venta de Baños en mi tierra, que hace galletas para marcas blancas y no baños
2 K 35
Cantro #27 Cantro
#22 Un día pasaré a fotografiar la basílica. Palencia es una debilidad
0 K 11
Spirito #5 Spirito
Melgar de Fernamental (Burgos) casi na.
0 K 9
#17 oscarcr80
Villanueva del Trabuco.
0 K 8
BastardWolf #35 BastardWolf
La Almunia de Doña Godina
0 K 8

menéame