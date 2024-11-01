El PSOE propone permitir a las comunidades de propietarios limitar el alquiler turístico de habitaciones

Ha registrado esta semana dos proposiciones no de ley, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, una de las cuales incluye una modificación normativa en la Ley de Arrendamientos Urbanos para permitir a las comunidades de propietarios limitar el alquiler de habitaciones de uso turístico. Asimismo, solicita llevar a cabo esta modificación es el menor plazo posible con el fin de proporcionar las comunidades de vecinos la seguridad jurídicas las herramientas necesarias para una gestión efectiva de la convivencia.
| etiquetas: psoe , alquiler , comunidad de propietarios , alquiler turístico
Veamoslo:
- La pérdida política más probable vendría sobre todo de propietarios de vivienda, y ahí el grupo que encaja en gran parte es el de los baby boomers
- Muchos pertenecientes a esa generación han acumulado una segunda vivienda (o incluso más) fruto de años de bonanza, herencias o compra en los 80-90 cuando el acceso era más asequible.
- Una parte de ellos obtiene ingresos extra alquilando en Airbnb o similares, ya sea la vivienda entera o habitaciones
- Los votantes de más de 55 años son los que más consistentemente fichan, digo, votan
Que cracks estos políticos, divide et impera
Si quieres vivir en un vivienda, cómprala.