edición general
14 meneos
18 clics
El PSOE de Oviedo pide revisar la cesión de La Casina del Fontán a la comunidad judía en Asturias

El PSOE de Oviedo pide revisar la cesión de La Casina del Fontán a la comunidad judía en Asturias

García Monsalve sostiene que la presidenta de la sinagoga ha negado la hambruna en Gaza y defendido públicamente la ofensiva israelí www.meneame.net/m/actualidad/presidenta-comunidad-judia-asturias-niega

| etiquetas: psoe , oviedo , aida oceransky , israel , asturias , hambruna , gaza , expulsión
12 2 0 K 162 actualidad
2 comentarios
12 2 0 K 162 actualidad
ExLibris #2 ExLibris
¿"Revisar"? poco me parece...
0 K 7
#1 CastrilloP
Juden power


Cuantos judíos hay en Asturias?
4 y medio?
Alguno vivía allí en 1990?
0 K 6

menéame