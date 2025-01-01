·
El PSOE de Oviedo pide revisar la cesión de La Casina del Fontán a la comunidad judía en Asturias
García Monsalve sostiene que la presidenta de la sinagoga ha negado la hambruna en Gaza y defendido públicamente la ofensiva israelí
www.meneame.net/m/actualidad/presidenta-comunidad-judia-asturias-niega
|
etiquetas
:
psoe
,
oviedo
,
aida oceransky
,
israel
,
asturias
,
hambruna
,
gaza
,
expulsión
2 comentarios
#2
ExLibris
¿"Revisar"? poco me parece...
0
K
7
#1
CastrilloP
Juden power
Cuantos judíos hay en Asturias?
4 y medio?
Alguno vivía allí en 1990?
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
