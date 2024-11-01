Provocando una crisis - Los demócratas y su dilema presupuestario

A finales de mes, en la enésima repetición del atroz sistema de desgobierno americano, el gobierno federal de Estados Unidos se quedará sin dinero, ya que es cuando termina la actual autorización presupuestaria. Este es un país en el que no se prorrogan las cuentas públicas; cuando se acaban los fondos, el gobierno cierra. Los republicanos necesitan como mínimo siete votos demócratas para levantar el filibuster, o habría un cierre de gobierno.
Pero Trump podría aprovecharlo para declarar el estado de excepción o algo parecido y consumar el golpe de estado blanco que está desarrollando
Además, si se matan entre ellos dejarían en paz al resto del mundo y puede que no pudieran seguir enviando armas a Israel. Es el resultado ideal.
la administración Trump es, de facto, un régimen semi autoritario, y sobre cómo la destrucción de las instituciones se está acelerando