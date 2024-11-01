Provocando una crisis - Los demócratas y su dilema presupuestario

A finales de mes, en la enésima repetición del atroz sistema de desgobierno americano, el gobierno federal de Estados Unidos se quedará sin dinero, ya que es cuando termina la actual autorización presupuestaria. Este es un país en el que no se prorrogan las cuentas públicas; cuando se acaban los fondos, el gobierno cierra. Los republicanos necesitan como mínimo siete votos demócratas para levantar el filibuster, o habría un cierre de gobierno.