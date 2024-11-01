El proveedor de TI de notarías Notin, víctima de un nuevo ataque de ransomware cinco meses después

Notin ha vuelto a situarse en la diana de los cibermalos. La compañía de TI ha sido víctima en esta ocasión de la banda de ransomware Crypto24 quien ha usado el malware de Lockbit 5.0 para su ataque. Por ahora no se conoce qué datos tienen en su poder el grupo y qué cuantía en concepto de rescate han pedido al proveedor tecnológico. El atacante se habría colado en sus servidores y hay afectadas unas 15 notarías en España. También se habría visto interrumpido el uso del correo electrónico de estos clientes.