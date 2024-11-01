Las protestas en Irán bajo asedio de enemigos internos y externos

El siguiente análisis sobre las protestas en Irán es aportado por Roja, un colectivo feminista independiente de izquierda con sede en París. Izquierda Web lo tradujo en base a la versión en inglés de CrimethInc. Roja nació después del feminicidio de Jina (Mahsa) Amini, junto con el comienzo del levantamiento “Jin, Jiyan, Azadi” en septiembre de 2022. El colectivo está compuesto por activistas políticos de diversas nacionalidades y geografías políticas dentro de Irán, incluyendo kurdos, hazara, persas y más.