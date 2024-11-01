Las protestas en Irán bajo asedio de enemigos internos y externos

El siguiente análisis sobre las protestas en Irán es aportado por Roja, un colectivo feminista independiente de izquierda con sede en París. Izquierda Web lo tradujo en base a la versión en inglés de CrimethInc. Roja nació después del feminicidio de Jina (Mahsa) Amini, junto con el comienzo del levantamiento “Jin, Jiyan, Azadi” en septiembre de 2022. El colectivo está compuesto por activistas políticos de diversas nacionalidades y geografías políticas dentro de Irán, incluyendo kurdos, hazara, persas y más.
| etiquetas: irán , protestas , izquierda
Imagino que muchos lo último que quieren es una revolución social, que el pueblo saque a la luz documentos que tenía el gobierno en iran mientras ellos pasaban hambre.
Realmente irán siempre se ha comportado como Israel, subvencionado opinión, financiando proxis. Ya veremos.
Ando un poco perdido porque estoy esperando a que la izquierda me diga cuál es el lado bueno de la historia.
x.com/APampliega/status/2010040215667380310
Te gusta matar niños?
Estas a favor de que maten niños?
Entonces que maten niños?
Etc, etc
He visto eso aquí y fuer 1000 veces.
No habia debate que valga. O estabas absolutamente de acuerdo y te callas aunque lo que vas sea atroz o estas de acuerdo con Israel.
Entonces a nosotros nos choca mucho eso de estar 3 años, cada día escuchando sobre todo el bienestar de un pueblo y luego ver que no dicen nada de este otro. Simplemente queremos saber la razón de este silencio.
Lo que sí es cierto es que si empezamos a negar o relativizar cualquier lucha por los derechos de la población como "eso es por injerencias extranjeras", que por cierto es exactamente lo que hace la derecha con sus "esas protestas/quejas/manifestaciones están politizadas"; lo único que vamos a conseguir es que ganen los malvados.
El problema está en que irán desaparezca, vuelva persia y se acaben los teatros.
Que un nuevo país diga "pues no tenemos probemas con Israel". Que se descubra que los iranies nunca preferieron pasar hambre y no poder una barra de pan para maneter a terroristas proxis y fabricar misiles para atacar Israel y drones para Rusia.
Aun sigo esperando que Irene montero diga algo de la revolución feminista de mujeres quemando fotos de señoros y prendas de vestir imouestas por estos. Por que razón no lo hace?
Me gustaría saber por qué una mujer que se dedica 24/7 hablando de derechos de la mujer, de países opresores, por que aquí no dices nada? Hay algo que tengamos que saber? Alguna máscara que se tenga que caer?
www.youtube.com/watch?v=YrEgdzWwBCU