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Las protestas de estudiantes y trabajadores vuelven a ser protagonistas en Venezuela, tres meses después de la caída de Maduro

Las protestas de estudiantes y trabajadores vuelven a ser protagonistas en Venezuela, tres meses después de la caída de Maduro

El descontento de los ciudadanos está retornando lentamente a las calles, tras un largo período en el que el miedo a disentir se intensificó con detenciones y denuncias de persecución política. Fueron justamente el anuncio de numerosas excarcelaciones y la posterior aprobación de una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional los detonantes de estas nuevas acciones de calle protagonizadas por familiares y defensores de los derechos humanos. Se generaron protestas cada día a partir de entonces, aunque no de carácter masivo.

| etiquetas: estudiantes , trabajadores , venezuela , protestas , corina
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4 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
taSanás #1 taSanás *
Caída de maduro? Ya… caída…
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capitan__nemo #4 capitan__nemo
Ahora tendrán que manifestarse donde los que mandan en washington dc.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
del secuestro querrán decir
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aggelos #3 aggelos
angelicos...
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menéame