Las protestas de estudiantes y trabajadores vuelven a ser protagonistas en Venezuela, tres meses después de la caída de Maduro

El descontento de los ciudadanos está retornando lentamente a las calles, tras un largo período en el que el miedo a disentir se intensificó con detenciones y denuncias de persecución política. Fueron justamente el anuncio de numerosas excarcelaciones y la posterior aprobación de una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional los detonantes de estas nuevas acciones de calle protagonizadas por familiares y defensores de los derechos humanos. Se generaron protestas cada día a partir de entonces, aunque no de carácter masivo.