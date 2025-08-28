Las prostitutas se revuelven contra el último agravio del Gobierno: «Solo se puede tildar de surrealista»

El Ministerio de Igualdad, que dirige la socialista Ana Redondo, ha solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) que se excluyan los servicios sexuales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), después de que se incluyese un epígrafe dedicado a medir el impacto estadístico –y por tanto económico– de la prostitución. En una nota de prensa, la titular de Igualdad anunció esta semana que su departamento y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, junto con el INE, están trabajando para adaptar la guía.