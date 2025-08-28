edición general
17 meneos
28 clics
Las prostitutas se revuelven contra el último agravio del Gobierno: «Solo se puede tildar de surrealista»

Las prostitutas se revuelven contra el último agravio del Gobierno: «Solo se puede tildar de surrealista»

El Ministerio de Igualdad, que dirige la socialista Ana Redondo, ha solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) que se excluyan los servicios sexuales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), después de que se incluyese un epígrafe dedicado a medir el impacto estadístico –y por tanto económico– de la prostitución. En una nota de prensa, la titular de Igualdad anunció esta semana que su departamento y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, junto con el INE, están trabajando para adaptar la guía.

| etiquetas: prostitutas , gobierno , ministerio igualdad
15 2 3 K 130 actualidad
12 comentarios
15 2 3 K 130 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Katos
Yo abogo precisamente por lo contrario estadísticas de todo tipo por edad sexo nacionalidad y delitos de todo tipo.

Asi se podrá evaluar correctamente todo. Y no dejar la gobernación a ideología sesgada y culpable.
6 K 69
#5 intotheflow
#1 Ah, la clásica exigencia de "objetividad" o "estudios sin sesgo" como estrategia retórica para cuestionar evidencias que no se alinean con creencias previas.

Esas estadísticas, como bien sabes, ya existen. Otra cosa es que no encajen con tus propios sesgos.
0 K 7
Esku #10 Esku
#1 Eso no se va a hacer, la gente podría darse cuenta de ciertas cosas.
0 K 9
jonolulu #12 jonolulu
#1 Eso ya existe
0 K 12
Libre_albedrío #6 Libre_albedrío
Si os creéis el puterío es cosa de la izquierda, no me extraña que os las metan dobladas la derecha. Hay videos, programas de TV. que cuentan la variedad de clientes que tienen, religiosos, derecha, izquierda, deportistas.. opusianos!!! La jodienda no conoce clases. Lo que si hay diferencia del trato de medios de comunicación. La cara de cemento de la derecha y la iglesia proclamando las miserias de otros, cuando lo tienen en sus casas, igual.
1 K 27
oricha_1 #8 oricha_1
#6 Si os creéis el puterío es cosa de la derecha, no me extraña que os las metan dobladas la izquierda. Hay videos, programas de TV. que.....

xD xD xD xD
0 K 7
Libre_albedrío #9 Libre_albedrío
#8 Vale, tú no ves documentales sobre la prostitución en España. Solo te informas en la barra de bar.
0 K 7
platypu #3 platypu
Podrian contratar a Abalos de community manager
2 K 23
g3_g3 #4 g3_g3
El neopuritanismo flanderiano va calando en la sociedad, especialmente en la autodenominada izquierda.
2 K 22
UnoYDos #11 UnoYDos *
#4 Eso venía a decir yo, que me avergüenzo de muchos de mis compañeros que dicen ser de izquierdas. Han abanderado el prohibicionismo y el puritanismo. Vaya puta vergüenza. Toda la vida luchando por lo contrario, y ahora viene la nueva ola totalitarista a decirnos que no somos de izquierda si no cumplimos como las neomonjas.
0 K 6
GeneWilder #2 GeneWilder
Hipócritas de mierda.
1 K 19
eltxoa #7 eltxoa
Regres en contra de las mujeres.
0 K 10

menéame