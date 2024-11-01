·
La prostitución en el franquismo de los años 60. Diferencias con el debate actual
Libertad y lo que Surja comenta las coincidencias del "abolicionismo" PSOE con el tratamiento del Franquismo a la prostitución.
franquismo
abolicionismo
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Gry
Franco encerraba a las prostitutas en centros de reeducación y ahora quieren multar a los puteros. Es completamente diferente.
2
K
38
#6
Supercinexin
*
¿Habéis visto la pinta que tiene el liberata éste? Es como una especie de Pabloiglesias en sus tiempos del 11-M, pero en versión facha y mucho más guarro tanto en el vestir como en el pelo y la barba.
Éste debe de follar poco. De ahí su antifeminismo y sus alegatos a favor de la prostitución.
2
K
30
#4
Alfonso_Garcia_Vaquero_1
La opinión del alérgico a las mangas este es irrelevante.
2
K
29
#5
Torrezzno
Lleva algo en la boca? Parece que está comiendo
1
K
27
#2
KLKManin
*
Cualquier mujer adulta tiene derecho a follar con quien quiera, ya sea por amor, dinero o vicio.
2
K
25
#7
alcama
#2
Y a ganar dinero en saunas donde se prostituyen otros
0
K
7
#9
KLKManin
#7
siempre que no des la turra con el abolicionismo me parece correcto.
0
K
7
#1
Almirantecaraculo
Sí, todo el mundo sabe que en la España franquista las mujeres y los homosexuales eran libres sexualmente.
A otro perro con ese hueso.
Ahora que pueden elegir a quien llevarse a la cama, hagámoslo de pago.
2
K
19
#8
ostiayajoder
*
Este es de la primera hola, de cuando todavia era alt-rigth y no ultraderecha....
El primer eslabon del embudo de ventas de la ultraderecha...
Aun sigue por ahi? Esta un poco pasado ya, la derecha ya es abiertamente ultraderechista y estos tibios estaban bien para atraer gente al principio pero ahora ya la gente va full fascista y full nazi...
1
K
14
9
9
comentarios)
