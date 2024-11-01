edición general
La prostitución en el franquismo de los años 60. Diferencias con el debate actual

La prostitución en el franquismo de los años 60. Diferencias con el debate actual  

Libertad y lo que Surja comenta las coincidencias del "abolicionismo" PSOE con el tratamiento del Franquismo a la prostitución.

Gry #3 Gry
Franco encerraba a las prostitutas en centros de reeducación y ahora quieren multar a los puteros. Es completamente diferente.
Supercinexin #6 Supercinexin *
¿Habéis visto la pinta que tiene el liberata éste? Es como una especie de Pabloiglesias en sus tiempos del 11-M, pero en versión facha y mucho más guarro tanto en el vestir como en el pelo y la barba.

Éste debe de follar poco. De ahí su antifeminismo y sus alegatos a favor de la prostitución.
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #4 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
La opinión del alérgico a las mangas este es irrelevante.
Torrezzno #5 Torrezzno
Lleva algo en la boca? Parece que está comiendo
KLKManin #2 KLKManin *
Cualquier mujer adulta tiene derecho a follar con quien quiera, ya sea por amor, dinero o vicio.
alcama #7 alcama
#2 Y a ganar dinero en saunas donde se prostituyen otros
KLKManin #9 KLKManin
#7 siempre que no des la turra con el abolicionismo me parece correcto.
#1 Almirantecaraculo
Sí, todo el mundo sabe que en la España franquista las mujeres y los homosexuales eran libres sexualmente.
A otro perro con ese hueso.
Ahora que pueden elegir a quien llevarse a la cama, hagámoslo de pago.
ostiayajoder #8 ostiayajoder *
Este es de la primera hola, de cuando todavia era alt-rigth y no ultraderecha....

El primer eslabon del embudo de ventas de la ultraderecha...

Aun sigue por ahi? Esta un poco pasado ya, la derecha ya es abiertamente ultraderechista y estos tibios estaban bien para atraer gente al principio pero ahora ya la gente va full fascista y full nazi...
