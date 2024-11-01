edición general
13 meneos
13 clics

Proscriben “temporalmente” al movimiento Revolución Ciudadana en Ecuador

El mayor movimiento político del Ecuador, la Revolución Ciudadana (RC), no podrá participar en las próximas elecciones de febrero de 2027 tras una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), fundamentada en una denuncia del Fiscal General del Estado. Pensada de tal manera que impida la realización de elecciones primarias, los procesos de selección de candidatos antes de diciembre, la sentencia del TCE, suspende por nueve meses al movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa.

| etiquetas: ecuador , correa , latinoamérica , persecución , política , noboa , justicia
10 3 0 K 144 actualidad
6 comentarios
10 3 0 K 144 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Éstos no hace falta que enseñen ningunas actas. Directamente sólo pueden salir ellos y ya. El tipo de democracia que les gusta a los que luego llaman "dictador" a todos los demás.
10 K 136
#5 Beltza01
#1 ¿Ycómo crees que salió Patxi López lehendakari?
0 K 7
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Maldito régimen venezol... oh, wait!
2 K 54
manbobi #3 manbobi
Eso ya se hizo en España. Aprendices...
0 K 13
#6 Beltza01
#3 Acababa de entrar a comentarlo.
0 K 7
Veelicus #4 Veelicus
Si lo ha dicho la justicia ecuatoriana es que esta bien, esto es lo que se dice aqui en españistan con nuestra justicia y la prensa libre no rechista...
0 K 11

menéame