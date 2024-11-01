Proscriben “temporalmente” al movimiento Revolución Ciudadana en Ecuador

El mayor movimiento político del Ecuador, la Revolución Ciudadana (RC), no podrá participar en las próximas elecciones de febrero de 2027 tras una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), fundamentada en una denuncia del Fiscal General del Estado. Pensada de tal manera que impida la realización de elecciones primarias, los procesos de selección de candidatos antes de diciembre, la sentencia del TCE, suspende por nueve meses al movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa.