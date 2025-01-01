edición general
Los propios datos del ejército israelí indican una tasa de mortalidad civil del 83% en Gaza [ENG]

Las cifras de una base de datos clasificada de inteligencia militar israelí indican que cinco de cada seis palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza eran civiles, una tasa extrema de matanza raramente igualada en las últimas décadas de guerra. El ejército israelí no cuestionó la existencia de la base de datos ni los datos sobre las muertes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. El Ministerio de Salud de Gaza solo registra a las personas cuyos cuerpos han sido recuperados, no a los miles enterrados bajo los escombros.

rogerius #1 rogerius *
Me apuesto algo a que Netanyahu lo considera un buen porcentaje pero no un éxito. :palm:
#4 cybermouse
#1 El 83% de los gazaties era de Hamás. Circulen :troll:
Wachoski #2 Wachoski *
Que llevarán? 300k? 400k? De muertos .... Si fuesen unos 400k, dan 68k de combatientew,..... No había tanto miliciano con Hamas, habrá que saber primero el criterio para denominarlo civil...

Que a mí me parece un.... ¿Lleva piedra? Combatiente, o terrorista o lo que quieran usar...

Luego una cifra real de asesinados...

Luego ya ....


HDP!
Wachoski #3 Wachoski *
#2 www.theguardian.com/commentisfree/2025/aug/08/gaza-death-toll-higher

En el propio the guardian en este mes:

Resumen: Apunta a que las muertes directas deben estar en los 80k a los que habría que sumar las indirectas, llegando a unos 335k a principio de agosto.

Del enlace, consideran haber matado 8900 combatientes ....

Si damos todo eso por válido aproximadamente, el % sería algo así: mortalidad civil del 97,33% en Gaza.
