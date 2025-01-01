Los propios datos del ejército israelí indican una tasa de mortalidad civil del 83% en Gaza [ENG]

Las cifras de una base de datos clasificada de inteligencia militar israelí indican que cinco de cada seis palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza eran civiles, una tasa extrema de matanza raramente igualada en las últimas décadas de guerra. El ejército israelí no cuestionó la existencia de la base de datos ni los datos sobre las muertes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. El Ministerio de Salud de Gaza solo registra a las personas cuyos cuerpos han sido recuperados, no a los miles enterrados bajo los escombros.