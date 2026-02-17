Prohibir el burka para ‘liberar’: cuando la guerra cultural entra en el cuerpo de las mujeres

Menos soluciones rápidas y más reflexión crítica, menos decretos morales y más comprensión de la complejidad humana. Porque cuando la política decide legislar sobre la ropa de las mujeres, lo que está en juego no es solo un trozo de tela, sino el tipo de sociedad que decimos querer construir.
| etiquetas: liberación , cuerpos , mujeres , burka , sociedad , cultura , antropología
Mucho fascismo y mucha propaganda de derechas es lo que veo yo con éstos temas.
De verdad lo que hay que leer.
Pero no les viene en gana nunca, por alguna extraña razón
Presión familiar, costumbre, fe...
Malditas religiones de mierda