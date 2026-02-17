edición general
Prohibir el burka para ‘liberar’: cuando la guerra cultural entra en el cuerpo de las mujeres

Menos soluciones rápidas y más reflexión crítica, menos decretos morales y más comprensión de la complejidad humana. Porque cuando la política decide legislar sobre la ropa de las mujeres, lo que está en juego no es solo un trozo de tela, sino el tipo de sociedad que decimos querer construir.

| etiquetas: liberación , cuerpos , mujeres , burka , sociedad , cultura , antropología
Guanarteme #2 Guanarteme
Como si a esos de la guerra cultural les preocupara algo "la represión de las mujeres".... Lo que les preocupa es ver un símbolo ajeno a su tradición por sus calles.
Supercinexin #3 Supercinexin
Conozco de cerca a, tengo amigas que son, y he trabajado con, mujeres musulmanas que llevan el pañuelico éste, el hiyab, y no pueden ser más felices y orgullosas de llevarlo porque es un símbolo cultural y les gusta. De hecho, sin ni siquiera teniendo novio, lo llevan. Y van con todas las amigas cristianas y ateas y tan felices todas.

Mucho fascismo y mucha propaganda de derechas es lo que veo yo con éstos temas.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Que se lo digan a las de Afganistan. Deseando están en llevarlo. Y que las casen cuando son menores. Son símbolos de su cultura...

De verdad lo que hay que leer.
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Algunas dicen que lo llevan libremente y que se lo quitarían sin ningún problema si les viniera en gana
Pero no les viene en gana nunca, por alguna extraña razón
Presión familiar, costumbre, fe...
Malditas religiones de mierda
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
De lo que se habla es del burka y del niqab, no del hiyab
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
usad el traje ninja como prostesta!!!!
